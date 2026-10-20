Espetáculo inspirado em Darcy Ribeiro tem apresentação gratuita no DF

Integrantes do projeto "O Povo Brasileiro e suas Canções" levam a obra de Darcy Ribeiro aos palcos do Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

O projeto O Povo Brasileiro e suas Canções: cantando os brasis de Darcy Ribeiro realiza as quatro últimas apresentações da sua temporada no Distrito Federal. A programação conta com uma sessão gratuita aberta ao público em geral e três apresentações voltadas a estudantes.

A sessão comunitária ocorre na sexta-feira ( 23/10), às 14h30, no Centro Social Formar, em Arniqueira. Na segunda-feira (26/10), o grupo se apresenta para estudantes na Escola Agrícola de Vicente Pires, às 8h, e no CEI 09 de Arniqueiras/Águas Claras, com sessões às 10h45 e às 13h30.

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Música, dança e reflexão

A montagem foi inspirada no livro O povo brasileiro, do antropólogo Darcy Ribeiro. A obra aborda cinco identidades culturais do país: crioulo, caboclo, sertanejo, caipira e sulino, retratadas no palco por canções, textos e coreografias.

No palco, o ator Matheus Loures interpreta os textos e a dançarina Michelle Pereira comanda as coreografias. A trilha sonora é executada ao vivo por Carlinhos Veiga, na voz, violão e viola caipira, acompanhado por Cláudia Barbosa na flauta, Enos Marcelino no acordeon e voz, Ismael Rattis na percussão e Nelson Latif no baixo, cavaquinho e voz.

O repertório reúne canções como Farinha, O Trenzinho do Caipira, Vamos Dançar o Cavalo-Marinho, Sinhá Pureza, Chalana, Boiadeiro, Brasileirinho, Prenda Minha e Esperando na Janela.

Origem e circulação

A iniciativa nasceu em 2011 com uma apresentação educativa na Biblioteca Demonstrativa de Brasília, elaborada por Carlinhos Veiga e o historiador Pedro Feitoza. A equipe retomou o trabalho em 2025 em escolas públicas e viabilizou o circuito de 2026 com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal.

A circulação começou no dia 18 de setembro e soma oito apresentações no Distrito Federal, com passagens pelo CEIC Águas Claras, pelo CEF 10 de Taguatinga Sul e pelo Centro Social Formar.

Segundo Carlinhos Veiga, o roteiro apresenta os brasis descritos por Darcy Ribeiro e dialoga com o cancioneiro nacional. O músico ressalta que o projeto busca oferecer uma visão crítica sobre a história do país, abordando a formação nacional a partir de encontros, desencontros, conflitos e desigualdades.

O músico Nelson Latif aponta que as canções ajudam a compreender a formação sociocultural brasileira, já que carregam modos de viver e relações sociais. A proposta estimula o público a reconhecer a própria história e refletir sobre a pluralidade do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.