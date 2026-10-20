Renato & Raphael celebram 25 anos de carreira com show gratuito em Goiânia

A dupla Renato & Raphael se apresenta nesta sexta-feira (23/10), no Festival Viva Goiânia. A atração integra a celebração dos 93 anos da capital com um show gratuito realizado na Praça Arantes, situada na Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol.
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O evento coincide com a celebração dos 25 anos de estrada dos artistas, marco celebrado por meio do projeto de DVD "25 Anos", gravado em Goiânia e lançado em capítulos. A oportunidade de cantar na cidade onde registraram o trabalho proporciona aos músicos um reencontro com o público de casa.
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Músicas do repertório
No setlist preparado para o evento, Renato & Raphael reúnem canções que marcaram diferentes fases da carreira profissional e lançamentos recentes. A seleção reúne composições de destaque na trajetória da dupla.
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Entre as faixas confirmadas está "Quando Eu Amo", canção que alcançou o terceiro lugar entre as músicas mais tocadas nas emissoras de rádio de Goiás, de acordo com o ranking do Connectmix. O repertório inclui também "Beber Até Cair", que ultrapassou o volume de 1 milhão de visualizações no YouTube.
A apresentação ganha significado direto para os artistas. "Cantar no aniversário de Goiânia, para o povo que sempre acompanhou a nossa história, é uma emoção que a gente leva para o palco", declara a dupla.
Programação musical da festa
A grade comemorativa da capital apresenta outras atrações artísticas. Além da dupla sertaneja, o público conta com o show do cantor Amado Batista, com início previsto para as 21h na mesma data.
A sequência das homenagens municipais encerra no dia 24 de outubro, na Avenida Goiás. No encerramento da celebração, sobem ao palco os cantores Seu Jorge, Zeca Baleiro, Preto no Branco, Murilo Huff, Sandra de Sá e Kamisa 10.
Serviço
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o quê: show de Renato & Raphael no Festival Viva Goiânia
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quando: sexta-feira, 23 de outubro, às 19h30
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onde: Praça Arantes, Avenida Mangalô, setor Morada do Sol
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entrada: gratuita
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.