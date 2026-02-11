Novo relatório sugere que Kurt Cobain pode ter sido vítima de homicídio

30 anos após sua partida, a morte de Kurt Cobain continua sendo questionada. - (crédito: Divulgação)

Um dos artistas mais marcantes da música dos anos 1990, conhecido por letras intensas e melancólicas, teve um fim trágico. Aos 27 anos, Kurt Cobain foi encontrado morto em sua residência localizada em Seattle, com uma espingarda sobre o corpo e ao lado de uma carta de suicidio dirigida à sua esposa Courtney Love e à filha Frances Bean.

Kurt enfrentava problemas de depressão e dependência química. Na época, o Gabinete do Médico Legista do Condado de King concluiu que se tratava de suicídio, no entanto peritos agora afirmam quem o laudo apresentava inconsistências.

O jornal International Journal of Forensic Science, publicou neste mês de fevereiro, um estudo intitulado "Uma Análise Multidisciplinar da Morte de Kurt Cobain" realizado por um grupo independente de sete especialistas em diversas áreas forenses.

De acordo com o pesquisadores, Cobain foi vítima de homicídio, sendo abordado por um agressor que lhe aplicou uma injeção intramuscular forçada, que continha uma dose letal de heroína para incapacitá-lo. E provavelmente, contou com a assistência de pelo menos uma outra pessoa para mover e encenar o corpo.

Discrepâncias na carta de suicídio támbem foram encontradas, incluindo diferenças de caligrafia e a menção ao suicídio apenas no trecho final. A análise toxicológica também é questionada. Cobain apresentava concentração de morfina considerada extremamente elevada, o que, segundo especialistas, o deixaria inconsciente, impossibilitando a manipulação de drogas e de uma arma de fogo.

Especialistas também destacam inconsistências na dinâmica do disparo, ausência de respingos de sangue na mão que supostamente segurava a arma e uma marca de injeção incompatível com as seringas encontradas no local.

“Supõe-se que devamos acreditar que ele fechou as agulhas e colocou tudo de volta em ordem depois de se injetar três vezes, porque é isso que alguém faz enquanto está morrendo. Suicídios são complicados, e esta foi uma cena muito limpa", explica a pesquisadora investigativa Michelle Wilkins, um das autoras do estudo.

O laudo de óbito do rockeiro também teve descobertas incomuns para uma morte rápida por disparo de espingarda, sendo mais compatíveis com quadros de overdose. Para os autores, esses elementos poderiam indicar que Cobain já estaria fisicamente incapacitado antes do disparo.

O Gabinete do Médico Legista do Condado de King reiterou que a morte foi oficialmente determinada como suicidio, e que está aberto a revisar conclusões caso surjam novas evidências, mas disse não ter recebido o material que justifique a abertura do caso.

Esse debate permanece vivo até hoje, em parte porque Cobain era uma figura cultural imensa, e sua morte deixou muitos fans sem resposta.

*Estagiária sob supervisão de Paulo Leite

