Coletivo Corpo em Criação estreia novo espetáculo neste domingo (18/10)

Neste domingo (18/10), o Teatro Engrenagem (Asa Norte) vira palco para a dança contemporânea. O coletivo de dança brasiliense Corpo em Criação estreia o novo espetáculo Entre, em sessão única às 19h. A montagem tem duração de 45 minutos e investiga as possibilidades que o corpo e os indivíduos têm ao se relacionarem.

Entre é composto por 13 intérpretes-criadores e dirigido por Clara Molina. Dividido em quatro atos, o espetáculo percorre as diferentes formas de habitar o mundo e aborda dificuldades, transformações, conexões e coletividade.

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O Coletivo Corpo em Criação foi fundado em 2025 e é sediado no Distrito Federal. O grupo independente realiza pesquisas teórico-práticas em dança, movimento e visualidades e desenvolve experimentações corporais em dança e prática de movimento, tudo em diálogo com artes marciais, somática e criações coreográficas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Instagram @corpo.criacao.

Serviço

Entre — Coletivo Corpo em Criação

Neste domingo (18/10), às 19h, no Teatro Engrenagem (708/709, Asa Norte). Ingressos: R$35, disponíveis pelo Instagram @corpo.criacao.