Artistas visuais do DF assinam mural coletivo no Mercado Sul de Taguatinga

Ana Göbel em frente ao mural do Ponto de Cultura Invenção Brasileira. - (crédito: Divulgação)

No dia 29 de outubro, o Ponto de Cultura Invenção Brasileira, localizado no Mercado Sul de Taguatinga, irá receber o primeiro lançamento do Encontro de Muralistas. Participam do evento Adriane Kariú, Anna Göbel, Kallis, Mano Dáblio, Nara Oliveira e Coletivo Transverso, seis artistas visuais do Distrito Federal que auxiliaram na revitalização da fachada e dos espaços internos do local.

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A atividade também contará com um bate-papo com os artistas, mediado por Davi Mello, para falar dos diferentes estilos, linguagens e temáticas utilizados no mural que integra o Mercado Sul de Taguatinga. Os artistas também vão falar sobre o processo de criação das obras que compõem o mural.

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O Invenção Brasileira possui 40 anos de trajetória e é um importante ponto de encontro para aquelas pessoas que valorizam a cultura popular do Distrito Federal. O espaço cultural foi fundado pelo Mestre Chico Simões em 1986 e até hoje oferece ações culturais e educativas, além de ser responsável pela formação de diversos artistas, agregando antigas e novas gerações do DF e do Brasil.

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O lançamento do Encontro de Muralistas contará com ações de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva. O bate-papo terá interpretação em Libras e os murais contam com Audiodescrição disponibilizada por meio de QR Code. As audiodescrições e a programação com caracteres ampliados podem ser solicitadas pelo e-mail: btmsolucoes@gmail.com.





Serviço

Encontro de Muralistas no Invenção Brasileira

Na quinta-feira (29/10), às 19h, no Ponto de Cultura Invenção Brasileira (QSB 13, Bloco B, Loja 5 (ou QSB 12/13), Mercado Sul). Entrada gratuita.



