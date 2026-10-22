Celina promete UPA, escolas e asfalto na região de Água Quente

A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) visitou, nesta quinta-feira (22/10), a região de Água Quente, em um trio elétrico de campanha. Durante a visita, Celina ressaltou os investimentos feitos na saúde e prometeu uma agência de regularização fundiária na região.

Durante visita à região administrativa, Celina citou a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), prevista para ser entregue até o fim do ano, além de obras de pavimentação e saneamento. “É uma cidade que está recebendo muito investimento. É uma das cidades em que vamos entregar uma nova UPA”, declarou.

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Celina anunciou ainda reforço na educaçao e ressaltou emendas da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), além de prometer ampliar as obras de asfaltamento. “Vamos construir quatro escolas novas aqui, de ensino médio e ensino fundamental. Vamos também fazer muito asfalto. Tem muitas áreas novas que não foram asfaltadas”, afirmou.

A regularização fundiária foi apontada pela governadora como uma das prioridades para Água Quente. “Nós vamos regularizar essa cidade todinha, que também carece de regularização fundiária”, disse.