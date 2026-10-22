InícioCidades DF
Eleições 2026

Celina promete UPA, escolas e asfalto na região de Água Quente

Durante visita à região, governadora anunciou ações de regularização fundiária e afirmou que pretende ampliar os investimentos em infraestrutura e serviços públicos nos próximos quatro anos

Celina Leão (PP) apresenta propostas para região de Água Quente - (crédito: Gui Gomes/Divulgação)
Celina Leão (PP) apresenta propostas para região de Água Quente - (crédito: Gui Gomes/Divulgação)

A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) visitou, nesta quinta-feira (22/10), a região de Água Quente, em um trio elétrico de campanha. Durante a visita, Celina ressaltou os investimentos feitos na saúde e prometeu uma agência de regularização fundiária na região.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Durante visita à região administrativa, Celina citou a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), prevista para ser entregue até o fim do ano, além de obras de pavimentação e saneamento. “É uma cidade que está recebendo muito investimento. É uma das cidades em que vamos entregar uma nova UPA”, declarou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Celina anunciou ainda reforço na educaçao e ressaltou emendas da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), além de prometer ampliar as obras de asfaltamento. “Vamos construir quatro escolas novas aqui, de ensino médio e ensino fundamental. Vamos também fazer muito asfalto. Tem muitas áreas novas que não foram asfaltadas”, afirmou.

A regularização fundiária foi apontada pela governadora como uma das prioridades para Água Quente. “Nós vamos regularizar essa cidade todinha, que também carece de regularização fundiária”, disse.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 22/10/2026 13:20 / atualizado em 22/10/2026 13:41
x