Concurso Nacional de Piano premia jovem de 21 anos em Brasília

Participantes e organizadores do 2º Concurso Nacional de Piano do Instituto Pedro Gordilho em Brasília - (crédito: Divulgação)

O pianista Luís Henrique Leite de Andrade Araújo, de 21 anos, foi o grande vencedor do 2º Concurso Nacional de Piano do Instituto Pedro Gordilho. Natural de Lorena (SP), ele recebeu R$ 15 mil pela conquista na final, realizada nos dias 25 e 26 de setembro de 2026, no CTJ Hall da Casa Thomas Jefferson, em Brasília.

Araújo também ganhou o Prêmio Instituto Piano Brasileiro, no valor de R$ 1,5 mil, por sua interpretação dos Estudos nº 1 e nº 3, de Henrique Oswald.

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O segundo lugar, com um prêmio de R$ 7 mil, ficou com Arthur Dante Novaes Teixeira. Ele recebeu menção honrosa pela execução de Tema para Karla, de Mário Olinto, peça que foi apresentada pelos nove finalistas do concurso.

Matheus Enzo de Faria Oshiro levou o Prêmio Revelação, de R$ 5 mil. A capixaba Sara de Vasconcelos Canal, de 14 anos, também foi distinguida com uma menção honrosa.

No total, a premiação distribuiu R$ 28,5 mil entre os participantes. O evento reuniu 38 inscritos e teve suas apresentações abertas ao público com entrada gratuita. A filmagem completa do concurso está disponível nos canais do Instituto Pedro Gordilho (IPG) e do Instituto Piano Brasileiro (IPB) no YouTube.

A banca de jurados foi presidida por Alexandre Dias e composta por Alda de Mattos, Ana Paula Gordilho Pessoa, Bruno Belthoise e Mário Olinto. Como parte da premiação, o vencedor se apresentará como solista da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Claudio Santoro, sob a regência do maestro Claudio Cohen.

Realizado pelo IPG com apoio do Instituto Piano Brasileiro e da Casa Thomas Jefferson, o concurso é uma das iniciativas da instituição fundada em 2022. O instituto, que tem Pedro Gordilho como patrono, promove ações voltadas à música, literatura e artes visuais.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.