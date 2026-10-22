Morre o ator Tom Skerritt, de 'Top Gun', aos 93 anos

O ator norte-americano Tom Skerritt morreu nesta quarta-feira (21/10), aos 93 anos. A imprensa norte-americana cita um comunicado da própria família confirmando a informação. A morte teria ocorrido de causas naturais.

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Skerritt teve uma longa carreira em Hollywood em diversos gêneros. Ainda em 1993 o ator ganhou um Emmy pela dramédia Picket Fences, um dos trabalhos de maior destaque na TV.

No cinema, Skerritt estrelou em Alien em 1979. O filme ganhou repercussão internacional de crítica e recebeu duas indicações ao Oscar.

O sucesso de popularidade teve um ápice em 1986, com Top Gun. Skerritt viveu Viper Metcalf, um professor de aviação naval que ajudava o astro Tom Cruise no sonho de pilotar.

Skerritt nasceu em 1933 e deixa cinco filhos.

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