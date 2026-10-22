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OBITUÁRIO

Morre o ator Tom Skerritt, de 'Top Gun', aos 93 anos

Imprensa norte-americana citou comunicado da própria família

Tom Skerritt - (crédito: Reprodução/Wikimedia Commons )
Tom Skerritt - (crédito: Reprodução/Wikimedia Commons )

O ator norte-americano Tom Skerritt morreu nesta quarta-feira (21/10), aos 93 anos. A imprensa norte-americana cita um comunicado da própria família confirmando a informação. A morte teria ocorrido de causas naturais.

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Skerritt teve uma longa carreira em Hollywood em diversos gêneros. Ainda em 1993 o ator ganhou um Emmy pela dramédia Picket Fences, um dos trabalhos de maior destaque na TV.

No cinema, Skerritt estrelou em Alien em 1979. O filme ganhou repercussão internacional de crítica e recebeu duas indicações ao Oscar.

O sucesso de popularidade teve um ápice em 1986, com Top Gun. Skerritt viveu Viper Metcalf, um professor de aviação naval que ajudava o astro Tom Cruise no sonho de pilotar.

Skerritt nasceu em 1933 e deixa cinco filhos.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 22/10/2026 17:41 / atualizado em 22/10/2026 19:12
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