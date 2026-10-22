Cine Brasília exibe documentário sobre enfrentamento ao câncer de mama

O documentário Esse outubro não é rosa, dirigido por Luciana Salvatore, será exibido em sessão gratuita nesta quinta-feira (22/10), às 19h, no Cine Brasília. A produção retrata a luta de mulheres que enfrentam o câncer de mama no Sistema Único de Saúde (SUS). Ao final da exibição, o elenco participa de conversa com o público.

O documentário acompanha as trajetórias de Fátima e Rafaella, mulheres que enfrentaram a recidiva do câncer de mama e transformam a própria experiência em alerta sobre a urgência do atendimento oncológico. As duas fazem parte da associação brasiliense Vencedoras Unidas, grupo de apoio a mulheres que convivem com o câncer.

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Produzido em Brasília, Esse outubro não é rosa é uma realização da Movimenta Filmes em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Humano Umanizzare e já conquistou cinco prêmios internacionais, incluindo reconhecimentos no Cannes Arts Film Fest, no Indiana Independent Film Festival, no Calgary Independent Film Festival e no London Women Film Festival.

Serviço

Exibição do documentário Esse outubro não é rosa, nesta quinta-feira (22/10), às 19h, no Cine Brasília. Entrada franca.