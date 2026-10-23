Sarau Cultural - Abre-te, Sábado! ocorre neste sábado (24/10) em Sobradinho

Em mais uma edição, o Sarau cultural - abre-te, sábado! anima a tarde deste sábado (24/10), em Sobradinho. O evento inclui música, poesia, arte e economia criativa de forma gratuita no estacionamento da quadra 10/11.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Leia também: Lucila Silva transforma traumas da infância em livro premiado
Fique por dentro das notícias que importam para você!
DJ Sista L, Banda Praga de Baiano e Banda Pra Quem Tá Quente constituem a programação musical, trazendo ao público diferentes ritmos e sonoridades. Os músicos de Sobradinho sobem ao palco aberto, destaque dessa edição, acompanhados por Manga (bateria), Pierre Simões (teclado), Junior Morgado (violão) e Zambinha (baixo).
Leia também: Agrupação Teatral Amacaca ocupa Museu Nacional com espetáculo antropofágico
Os artesãos locais também são exaltados nessa edição, com a feira de economia criativa que promove a troca entre o trabalho artístico dos comunidade local com os participantes do sarau. O evento foi idealizado por Alain Bahia, agitador cultural de Sobradinho, em 2024. Poetas e escritores também terão a oportunidade de mostrarem suas produções ao público.
Serviço
Sarau Cultural - Abre-te, Sábado!
Sábado, (24/10), das 13h às 19h, no estacionamento das quadras 10/11 (Quadra 10, Área Especial 01, Sobradinho). Entrada gratuita.
*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco
Saiba Mais
- Diversão e Arte Atlético-GO x Novorizontino: saiba onde assistir ao vivo pela Série B
- Diversão e Arte Leo Dpaula e Vicka transformam detalhes do amor cotidiano em canção no single Final de Semana
- Diversão e Arte Espraiada Festival reúne Kyan, Consciência Humana e Família Sabotage em show gratuito no Jabaquara