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Sarau Cultural - Abre-te, Sábado! ocorre neste sábado (24/10) em Sobradinho

O projeto Sarau Cultural - Abre-te, Sábado! é idealizado por Alain Bahia reunindo diferentes expressões artísticas e feira criativa

Banda Praga de Baiano é atração no sarau - (crédito: Divulgação)
Banda Praga de Baiano é atração no sarau - (crédito: Divulgação)

Em mais uma edição, o Sarau cultural - abre-te, sábado! anima a tarde deste sábado (24/10), em Sobradinho. O evento inclui música, poesia, arte e economia criativa de forma gratuita no estacionamento da quadra 10/11.

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DJ Sista L, Banda Praga de Baiano e Banda Pra Quem Tá Quente constituem a programação musical, trazendo ao público diferentes ritmos e sonoridades. Os músicos de Sobradinho sobem ao palco aberto, destaque dessa edição, acompanhados por Manga (bateria), Pierre Simões (teclado), Junior Morgado (violão) e Zambinha (baixo). 

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Os artesãos locais também são exaltados nessa edição, com a feira de economia criativa que promove a troca entre o trabalho artístico dos comunidade local com os participantes do sarau. O evento foi idealizado por Alain Bahia, agitador cultural de Sobradinho, em 2024. Poetas e escritores também terão a oportunidade de mostrarem suas produções ao público.

Serviço

Sarau Cultural - Abre-te, Sábado! 

Sábado, (24/10), das 13h às 19h, no estacionamento das quadras 10/11 (Quadra 10, Área Especial 01, Sobradinho). Entrada gratuita. 

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

 

Saiba Mais

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Maria Carolina**

Estagiária

Graduanda em Audiovisual e Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB)

Por Maria Carolina**
postado em 23/10/2026 16:27
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