Sarau Cultural - Abre-te, Sábado! ocorre neste sábado (24/10) em Sobradinho

Banda Praga de Baiano é atração no sarau - (crédito: Divulgação)

Em mais uma edição, o Sarau cultural - abre-te, sábado! anima a tarde deste sábado (24/10), em Sobradinho. O evento inclui música, poesia, arte e economia criativa de forma gratuita no estacionamento da quadra 10/11.

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DJ Sista L, Banda Praga de Baiano e Banda Pra Quem Tá Quente constituem a programação musical, trazendo ao público diferentes ritmos e sonoridades. Os músicos de Sobradinho sobem ao palco aberto, destaque dessa edição, acompanhados por Manga (bateria), Pierre Simões (teclado), Junior Morgado (violão) e Zambinha (baixo).

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Os artesãos locais também são exaltados nessa edição, com a feira de economia criativa que promove a troca entre o trabalho artístico dos comunidade local com os participantes do sarau. O evento foi idealizado por Alain Bahia, agitador cultural de Sobradinho, em 2024. Poetas e escritores também terão a oportunidade de mostrarem suas produções ao público.

Serviço

Sarau Cultural - Abre-te, Sábado!

Sábado, (24/10), das 13h às 19h, no estacionamento das quadras 10/11 (Quadra 10, Área Especial 01, Sobradinho). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco