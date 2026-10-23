Agrupação Teatral Amacaca ocupa Museu Nacional com espetáculo antropofágico

A Agrupação Teatral Amacaca (ATA) ocupa o Museu Nacional da República com o espetáculo Futuro do passado até sábado (24/10). A experiência cênica, dentro e fora do museu, une teatro, dança, música e artes visuais. As sessões são sempre às 20h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 20.

A montagem, que estreou em 2023 no mesmo local, estabelece diálogo com a Semana de Arte Moderna de 1922 e faz provocação crítica a respeito do nascimento e ascensão do modernismo brasileiro, que se expandiu para além das artes. A peça conduz o público por diversos espaços do Museu Nacional.

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O espetáculo é uma obra coletiva, criada por todo o elenco da ATA, com coordenação geral de Márcia Duarte e direção cênica de Abaetê Queiroz e homenageia Hugo Rodas, premiado diretor e professor teatral uruguaio, radicado em Brasília desde a década de 1970.

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Também participam da peça Camila Guerra, Dani Neri, Diana Porangas, Flávio Café, Iano Fazio, Juliana Drummond, Pedro Tupã e Victor Abrão. A coordenação técnica é de Rodrigo Lélis e Jefferson Landim. O figurino é criado por Juliana e Diana, com colaboração de Marcus Barozzi. As projeções são de Thiago Sabino, e a produção é de Marina Olivier, responsável pela Divina Produções.





Serviço





Futuro do Passado (Agrupação Teatral Amacaca)

Até sábado (24/10), sempre às 20h, no Museu Nacional da República. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) via Sympla.