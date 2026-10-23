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Atlético-GO x Novorizontino: saiba onde assistir ao vivo pela Série B

RedeTV transmite duelo decisivo direto de Goiânia neste sábado: equipes travam disputa acirrada pelas primeiras posições e o sonhado acesso

Atlético-GO e Novorizontino se enfrentam pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - (crédito: Divulgação)
Atlético-GO e Novorizontino se enfrentam pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro - (crédito: Divulgação)

A RedeTV! transmite ao vivo, neste sábado (24/10), a partir das 16h, o duelo entre Atlético Goianiense e Novorizontino. A disputa é válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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O embate ocorre no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). As equipes travam uma disputa direta pelas primeiras posições e miram o sonhado acesso à primeira divisão.

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Equipe de transmissão

A cobertura da partida reúne os seguintes profissionais:

  • narração: Fernando Fontana;

  • comentários: Jukanalha e Paulo Jamelli;

  • reportagem em campo: Carol Nequirito.

Situação dos clubes

O Atlético Goianiense ocupa a 6ª colocação da competição, com 54 pontos somados. O Dragão atua em casa com o objetivo de permanecer no G-6 contando com o apoio de sua torcida.

O Novorizontino chega na 2ª posição da tabela, com 61 pontos. O time joga focado em garantir mais um resultado positivo como visitante para sustentar a vice-liderança e avançar rumo à elite do futebol nacional.

Saiba Mais

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 23/10/2026 15:42 / atualizado em 23/10/2026 15:44
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