Atlético-GO x Novorizontino: saiba onde assistir ao vivo pela Série B

A RedeTV! transmite ao vivo, neste sábado (24/10), a partir das 16h, o duelo entre Atlético Goianiense e Novorizontino. A disputa é válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
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O embate ocorre no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). As equipes travam uma disputa direta pelas primeiras posições e miram o sonhado acesso à primeira divisão.
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Equipe de transmissão
A cobertura da partida reúne os seguintes profissionais:
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narração: Fernando Fontana;
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comentários: Jukanalha e Paulo Jamelli;
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reportagem em campo: Carol Nequirito.
Situação dos clubes
O Atlético Goianiense ocupa a 6ª colocação da competição, com 54 pontos somados. O Dragão atua em casa com o objetivo de permanecer no G-6 contando com o apoio de sua torcida.
O Novorizontino chega na 2ª posição da tabela, com 61 pontos. O time joga focado em garantir mais um resultado positivo como visitante para sustentar a vice-liderança e avançar rumo à elite do futebol nacional.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.