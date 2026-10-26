Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (26/10)

Apesar de nossa humanidade experimentar duas realidades simultâneas, uma que é objetiva, a da forma do ser, e outra que é subjetiva, a da essência do ser, pretendemos que nossa realidade se foque exclusivamente nas experiências objetivas da forma de ser, conceituando que a subjetividade seja apenas um efeito colateral de como a forma funciona.

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Sobre esse convencimento equivocado nossa humanidade provoca e sustenta centenas de síndromes desconfortáveis, confiando em que a aparência resolve tudo. O poder das palavras é evocar imagens, mas as palavras não são as coisas, e se acreditamos mais nas palavras do que nos mundos invisíveis feitos ideias chegamos aos dias atuais, em que é mais importante ter a reputação do conhecimento que as palavras outorgam do que a das experiências substanciais que as palavras narram.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sua alma recebe o impacto dos acontecimentos e os sentimentos são intensos o suficiente para mexer muito profundamente com você. É hora de extravasar toda essa energia para que não se volte contra você, congestionando.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

De tanto querer o que você quer a percepção acaba se estreitando, e mesmo que os resultados de seus atos sejam positivos, ficará um gosto amargo na boca, de todos os sacrifícios feitos e das pessoas que ficaram para trás.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O trabalho que está dando tudo que você decidiu fazer anda surpreendendo sua alma, mesmo que tenha se preparado para tanto. É o caso de organizar melhor o tempo para evitar estresses desnecessários. É por aí.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O maior sinal de evolução de um ser humano é quando se torna capaz de celebrar as vitórias alheias como se fossem as próprias, mesmo que essas contradigam temporariamente as expectativas. Contrariedades passam.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Apesar das severas contrariedades que as pessoas apresentam agora você conquistou uma dose de domínio que veio para ficar. Portanto, é desnecessário continuar fazendo força exagerada para predominar. Tranquilidade.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Expressar abertamente suas ideias e sentimentos é um ato saudável, desde que você escolha a audiência certa e receptiva, senão a situação tenderia a se voltar contra você, e até perigosamente falando. Melhor não.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Entre choros e sorrisos vai se tecendo o destino, e sua alma há de aproveitar todas as experiências, as que lhe são agradáveis e as que gostaria de ver pelas costas, porque tudo sem exceção é a linguagem da vida.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A radicalização é inevitável, e precisa ser administrada com cuidado, para que não se volte contra você. Participe daquilo que seja próprio de suas ideias, mas cuide para não pisar no calo alheio sem necessidade.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O desconforto se mistura com a excitação, fazendo deste um momento estranho, mesmo que muito intenso. Essa é a síntese de semanas a fio em que sua alma andou meio perdida, se encontrando e se perdendo novamente.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ainda que suas pretensões não sejam satisfeitas de imediato, a luta continua, porque na verdade está só no início e se a vida não é satisfatória de imediato é o caso de continuar batendo na tecla até dar certo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A tremenda tensão que sua alma vem suportando e até provocando também chega ao seu auge neste momento, e precisa ser administrada com a maior sabedoria possível para você não se precipitar em nenhuma direção.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Os reconhecimentos profundos e nada confortáveis que você anda fazendo não serão em vão, agregarão amadurecimento que durará para sempre. O amadurecimento é dolorido, mas há compreensão amorosa envolvida também.