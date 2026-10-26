Rosto conhecido de comerciais, Willian Mello atua em produções bíblicas

Conhecido nacionalmente pelo bordão "Hotel? Trivago!", da plataforma de comparação de preços de hotéis, Willian Mello consolidou uma trajetória que começou na publicidade e, hoje, o coloca em produções bíblicas de grande porte. Aos 42 anos, o ator paulista interpreta Joaquim em Ben Hur, trama que estreou no Univer Video em outubro e chega em 2027 à Disney Plus e, posteriormente, à RecordTV.

No papel, ele dá vida a um homem judeu imerso em uma sociedade marcada pela opressão romana, instabilidade política e profundos conflitos religiosos. "Joaquim não é um herói construído a partir da força. Ele é um homem cuja força se revela justamente na vulnerabilidade", define o ator, destacando o conflito interno do personagem entre o desejo de justiça e a recusa da violência.

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As gravações foram realizadas majoritariamente no Rio de Janeiro ao longo de 2026, e a preparação exigiu intenso rigor físico e emocional. Tendo como referência O corpo poético, de Jacques Lecoq, e relatos de pessoas submetidas a condições extremas, Willian dedicou horas a laboratórios individuais focados em respiração, impulsos e tensões musculares, além de contar com a condução do preparador de elenco Leandro Baumgratz para cenas específicas.

Na trama, ele cruza caminhos com figuras históricas e centrais como Judá Ben-Hur, Ester e Jesus. "Apesar de ser uma história ambientada há mais de dois mil anos, ela aborda questões muito humanas e atuais, como o amor, a injustiça, a fé, o perdão e a capacidade de recomeçar", afirma Mello, que é natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP) e atualmente radicado em Balneário Camboriú (SC).

O personagem, contudo, não se encerra em Ben Hur: sua jornada se estende para As Sete Marias, spin-off com previsão de estreia em breve na Univer e na RecordTV, onde a relação com Maria Madalena ganha novos contornos. "Ele passou por experiências muito intensas, que transformaram não apenas sua maneira de enxergar o mundo, mas também sua relação com a fé e com as pessoas ao seu redor", adianta.

Willian Mello, ator (foto: Lucio Luna)

Jornada bíblica

A longa jornada de Willian na Record começou em Jezabel, em 2019, sob a direção de Alexandre Avancini, interpretando o soldado israelita Samuel. Ao longo dos anos, ele construiu um sólido repertório na emissora, passando por produções contemporâneas como Amor sem igual e Todas as garotas em mim, além de épicos como Gênesis e Reis (onde viveu o profeta Semaías).

A veia artística de Willian despontou cedo, aos nove anos, em grupos de teatro de igreja. Aos 16, em Cuiabá, realizou seu primeiro trabalho publicitário, mudando-se logo depois para São Paulo para atuar como modelo e ator. Sua formação inclui passagens pela Oficina de Atores da Globo, faculdade de Teatro na Universidade da Cidade (RJ), além de especializações em circo, dança e expressão corporal. Após uma temporada de seis anos vivendo no exterior — período em que ampliou sua bagagem cultural e fluência em inglês e espanhol —, retornou ao Brasil em 2015 para consolidar sua carreira no cinema, no teatro profissional, na publicidade e na televisão.

Foi justamente nesse retorno que Mello se tornou uma figura familiar para os telespectadores. Desde 2015, é o rosto e a voz das campanhas da Trivago no Brasil, criando uma comunicação simples e natural que se tornou parte do cotidiano. Quem nunca ouviu "Hotel? Trivago!"? O reconhecimento nas ruas é imediato e frequente — muitas vezes, antes mesmo de ser visto, o ator é identificado pelo timbre da voz. As abordagens do público costumam vir carregadas de carinho, histórias familiares e, inevitavelmente, brincadeiras sobre o funcionamento da plataforma de comparação de preços de hotéis.

"As pessoas chegam contando histórias, fazem brincadeiras e pedem dicas. Muitas dizem, em tom de brincadeira: 'Ah, mas achei um hotel mais barato em outro lugar!'. E eu respondo: 'Se tivesse procurado pela Trivago, teria sido mais rápido'", diverte-se. "É muito gratificante perceber que um trabalho publicitário conseguiu criar uma relação tão afetiva com pessoas de diferentes gerações. Recebo esse reconhecimento sempre com muita alegria e gratidão. Acho que a campanha funcionou tão bem que virei garoto-propaganda até fora das telas!", completa.

Jornada bíblica

A longa jornada de Willian na Record começou em "Jezabel", em 2019, sob a direção de Alexandre Avancini, interpretando o soldado israelita Samuel. Ao longo dos anos, ele construiu um sólido repertório na emissora, passando por produções contemporâneas como "Amor sem igual" e "Todas as garotas em mim", além de épicos como "Gênesis" e "Reis" (onde viveu o profeta Semaías).

A veia artística de Willian despontou cedo, aos nove anos, em grupos de teatro de igreja. Aos 16, em Cuiabá, realizou seu primeiro trabalho publicitário, mudando-se logo depois para São Paulo para atuar como modelo e ator. Sua formação inclui passagens pela Oficina de Atores da Globo, faculdade de Teatro na Universidade da Cidade (RJ), além de especializações em circo, dança e expressão corporal. Após uma temporada de seis anos vivendo no exterior — período em que ampliou sua bagagem cultural e fluência em inglês e espanhol —, retornou ao Brasil em 2015 para consolidar sua carreira no cinema, no teatro profissional, na publicidade e na televisão.