Confraternização refinada traz Jacques Morelenbaum ao Clube do Choro

Jaques Morelenbaum é uma das atrações do festival do choro - (crédito: Hélio Rodrigues)

“O Clube do Choro é um charme”, diz Jaques Morelenbaum. O maestro, ao lado de Moreno Veloso, se apresenta em Brasília, hoje, às 16h, na abertura do Festival Clube do Choro. Dois dias de programação reúnem nomes como Lucy Alves, Wagner Tiso e Michael Pipoquinha. Samba, soul, jazz, ritmos nordestinos, entre outros gêneros, participam da festa. Ainda há ingressos disponíveis para domingo (1º/11).

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É longeva a relação entre as famílias Morelenbaum e Veloso. Jaques foi arranjador do álbum gravado por Caetano em 1991, o Circuladô, além de tocar violoncelo em algumas faixas. Os dois também se apresentaram juntos em Brasília, como no Teatro Nacional, várias vezes. “Tantas experiências inesquecíveis e sublimes na música se passaram naquele teatro, justamente na Esplanada dos Ministérios, na nossa capital”, relembra Morelenbaum.

No Clube do Choro, onde se apresenta há mais de 15 anos, o violoncelista estará acompanhado pela voz de Moreno Veloso. O show reserva espaço para improvisos e histórias compartilhadas com o público. O duo surgiu numa ocasião específica em que Paula Morelenbaum teve que se ausentar do projeto Só Caetano, conduzido por Jaques, Moreno e Paula.

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“O repertório vai ter um pouco de tudo que a gente gosta. Vão ter canções minhas, vai ter Tom Jobim, as canções também do meu pai, que a gente já aprendeu a fazer juntos, e outras coisas que vierem à cabeça”, antecipa Moreno. “Estou muito animado. A gente se assusta um pouco na passagem de som, que tem eco demais, mas quando entra o público fica tudo equilibrado, lindo, e todo show que acontece no Clube do Choro é um super sucesso”, comenta Morelenbaum.

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Na sequência, Lucy Alves, Teresa Lopes, Trio Madeira Brasil e Paula Lima se apresentam. No dia seguinte, sobem ao palco as duplas Silvério Pontes e Marcelo Caldi, Wagner Tiso e Marcio Malard, Michael Pipoquinha e Joabe Reis, Assucena e João Camarero, além de Ian Coury. O festival encerra a quarta edição do Complexo Cultural do Choro, realizado entre maio e novembro, com patrocínio master da Shell.

Serviço

Festival Clube do Choro, com Jaques Morelenbaum, Moreno Veloso, Lucy Alves, Wagner Tiso e outras atrações, neste sábado (31/10) e domingo (1º/11). Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), disponíveis em complexodochoro.com.br

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco