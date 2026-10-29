Sebinho homenageia Carlos Drummond de Andrade em festa neste sábado

No sábado (31/10), a livraria Sebinho recebe a festa do Dia D com o tema Canção amiga — Drummond, poesia & música, em homenagem ao aniversário do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. A celebração contará com recitação de poesias de Drummond, a premiação do concurso de poemas feitos para o evento e apresentações do grupo Chorando Baixinho, que une os versos declamados com a música.

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Baseados na temática da festa e inspirados em Carlos Drummond de Andrade, 26 poetas participaram do concurso de poemas, que teve inscrições realizadas entre os dias 21 de setembro e 19 de outubro. A premiação dos três primeiros lugares será anunciada neste sábado (31/10) durante a celebração. Para o público presente, haverá um varal literário com textos do homenageado para que possam ser declamados em um microfone aberto.

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Além das poesias e de muita música, a festividade dispõe de uma mesa no restaurante da livraria, que estará servindo comidas mineiras preparadas especialmente para agraciar a cultura do estado no qual o poeta Carlos Drummond de Andrade nasceu e viveu por grande parte da sua trajetória. O Dia D de Drummond não é apenas para homenagear o autor, mas para apreciar a maneira como ele transformava os sons simples do dia a dia em textos inspiradores.





Serviço

Festa Canção amiga - Drummond, poesia & música em homenagem a Carlos Drummond de Andrade

No sábado (31/10), às 16h, na Livraria Sebinho (CLN 406, Bloco C, Loja 44 – Asa Norte). Entrada gratuita.



