Festival Clube do Choro tem estreia de Assucena e João Camarero em Brasília

Assucena e João Camarero trazem duo de voz e violão a Brasília pela primera vez - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Assucena e o violonista João Camarero se apresentam pela primeira vez em Brasília neste domingo (1º/11), às 19h50. O show faz parte da programação do 3º Festival Clube do Choro. No mesmo dia, sobem ao palco as duplas formadas por Wagner Tiso e Marcio Malard, Michael Pipoquinha e Joabe Reis, além do bandolinista Ian Coury. Ingressos custam a partir de R$ 50.

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O duo de voz e violão de Assucena e João Camarero traz no repertório clássicos da canção brasileira, como Tom Jobim, Elis Regina, Gal Costa e Elza Soares, e canções autorais. “Temos um show lindo, uma celebração intimista”, antecipa Assucena. A parceria dos dois começou em 2025, no projeto Contornos da Canção, do Sesc Pompeia, quando revisitaram o álbum À flor da pele, de Ney Matogrosso e Raphael Rabello.

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Parceiros musicais há mais de cinco décadas, Wagner Tiso e Marcio Malard também se apresentam no festival com o Duo Partilhas, encontro de piano e violoncelo que passa por Villa-Lobos, clássicos do choro e da música brasileira. Michael Pipoquinha e Joabe Reis dividem o palco em uma apresentação que aproxima duas trajetórias da música instrumental contemporânea.

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O 3ª Festival Clube do Choro ocorre em duas sessões. Para a primeira, que reúne Jacques Morelenbaum, Moreno Veloso e Lucy Alves, os ingressos estão esgotados. O evento encerra a quarta edição do Complexo Cultural do Choro, realizado entre maio e outubro deste ano, com patrocínio da Shell.

Serviço

Festival Clube do Choro, neste sábado (31/10) e domingo (1º/11), a partir das 16h. Ingressos a partir de R$ 50, disponíveis neste link.