Wolff Menezes lança álbum inspirado na mitologia grega

O artista Wolff Menezes, de 28 anos, lança o novo álbum em show intimista no Eye Patch Panda, no dia 12 de novembro. O disco Morfeu, inspirado no deus dos sonhos da mitologia grega, reúne dez faixas autorais que transitam pelo pop, rock e soul. O lançamento faz parte do projeto Mundo de Morfeu, que leva música e conversa sobre sonhos para escolas, instituições, lares de idosos e espaços culturais de Goiás e do DF.

Segundo o artista, a escolha do nome Morfeu para o álbum ganhou força na pandemia, época em que começou a se aproximar do campo da filosofia, dos mitos, dos símbolos e das diferentes formas de interpretar a experiência humana. “O meu sonho de lançar um álbum, viver de música e levar minha mensagem se encontrou com a simbologia de Morfeu, que assume várias formas para levar mensagens aos sonhadores”, explica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais: Espetáculo Linhas Cruzadas leva romance e humor aos palcos de Brasília

Criado em diferentes cidades do Entorno do Distrito Federal, com passagens por Novo Gama, Pedregal e Valparaíso, Menezes construiu carreira enquanto trabalhava em lava a jato, central de atendimento e vendia doces com a família. “Quando você coloca tanta energia em um sonho, é fácil começar a medir a vida pelo que ainda não aconteceu. Até perceber que algumas coisas que estou vivendo hoje eram justamente aquilo que eu queria há algum tempo”, conta.

Leia mais: CCBB encerra exibição de Yoshitaka Amano com programação especial

O disco deu origem ao projeto Mundo de Morfeu, que tem a proposta de transformar o conceito do álbum em uma experiência compartilhada entre diferentes gerações. Para Menezes, essa iniciativa tem valor pessoal. “Eu sei o que significa crescer imaginando caminhos que parecem muito distantes. Se uma música ou uma conversa fizer alguém pensar que aquele sonho também pode ser possível, o projeto já cumpriu uma parte importante do seu papel", destaca.





Serviço

Morfeu

De Wolff Menezes. No dia 12 de novembro, no Eye Patch Panda (CRS 514, Bloco A, nº 16, Entrada pela W2 Sul). Ingressos: R$ 15, disponíveis no Sympla.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel