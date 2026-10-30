Renata Kuerten relembra sua estreia na televisão como apresentadora

Com mais de 20 anos de carreira artística e reconhecimento internacional no universo da moda, Renata Kuerten encontrou na televisão a oportunidade de explorar novas facetas de sua trajetória profissional. Em 2015, deu início a um antigo sonho: tornar-se apresentadora. Dez anos depois, em 2025, celebrou uma década de atuação na tevê, marcada por diferentes formatos, aprendizados e experiências que contribuíram para construir sua identidade diante das câmeras.

Sua estreia aconteceu à frente do programa dominical Chega mais, da RedeTV!, a convite do dono da Mega Model, agência que a representa. Em 2019, assumiu o comando do reality Show de noivas, no canal E!, e, em 2022, chegou ao SBT como apresentadora do Esquadrão da moda, atração em que permaneceu por quatro temporadas.

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“Sempre sonhei com esse lugar de apresentadora, de poder levar para as pessoas um pouco de leveza e de conhecimento, de estreitar essa conexão com o público, que me recebeu tão bem nesse lugar. Quero continuar nessa caminhada e, quem sabe, produzir meu próprio programa?!”, conta Renata.

A transição das passarelas para a televisão trouxe novos desafios e exigiu dedicação para desenvolver habilidades de comunicação, encontrar seu próprio ritmo e construir uma presença autêntica diante das câmeras. A experiência adquirida como modelo foi importante nesse processo, mas a apresentadora também precisou aprender a lidar com diferentes perfis de pessoas, formatos e situações.

“Sempre fui muito dedicada e profissional, mesmo quando comecei ainda muito jovem. Desde o início, entendi a importância de estudar, me preparar e focar no que era necessário para crescer na carreira. Essa fase foi fundamental para o meu desenvolvimento. Aprendi a me posicionar diante das câmeras, a lidar com diferentes perfis de pessoas e a me comunicar com mais segurança”, afirma.

Entre os projetos que marcaram essa trajetória, o Esquadrão da moda teve papel importante na aproximação com o público brasileiro. Ao unir seu conhecimento sobre o universo fashion a uma comunicação leve e acessível, Renata encontrou no programa a oportunidade de ir além das dicas de estilo, contribuindo para que os participantes desenvolvessem uma relação mais positiva com a própria imagem e a autoestima.

Ao longo dessa década, cada experiência contribuiu para seu amadurecimento pessoal e profissional, fortalecendo sua capacidade de improvisar, se comunicar com empatia e criar conexões genuínas com diferentes histórias.

“Nesse tempo, amadureci muito como profissional. Aprendi a me comunicar de forma mais empática, a lidar melhor com o improviso e a transformar cada história em um momento único. Cresci não apenas como apresentadora, mas também como ser humano, ao me conectar com tantas histórias inspiradoras. Essa troca com o público é o que mais me toca e me motiva a seguir em frente. Quero continuar na televisão, explorar novos formatos e, quem sabe, realizar o sonho de ter meu próprio programa, sempre mantendo meus valores e a essência que me trouxeram até aqui”, completa Renata.