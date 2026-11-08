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Do sertão à Faria Lima: Globo estreia "Lá na minha terra", a nova novela das seis

Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, a obra segue o mesmo universo de "Mar do sertão" (2022) e "No Rancho Fundo" (2024), mas agora com uma trama urbana que explora a contemporaneidade de São Paulo

Rosenda (Dira Paes) e seus cinco filhos em Lá na minha terra - (crédito: Beatriz Dammy/Globo)
Rosenda (Dira Paes) e seus cinco filhos em Lá na minha terra - (crédito: Beatriz Dammy/Globo)

A TV Globo estreia nesta segunda-feira (9/11), às 18h, Lá na minha terra, a nova novela. Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, a obra segue o mesmo universo de Mar do sertão (2022) e No Rancho Fundo (2024), explora amor, fé e pertencimento, com humor, suspense e drama, em um Brasil diverso e conectado com o presente.

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A trama acompanha Rosenda (Dira Paes), mulher que, após mais de 15 anos sem notícias do marido Severino (Daniel de Oliveira), decide ir a São Paulo em busca da verdade sobre seu desaparecimento. Em Lavra Seca, no interior do Nordeste, ela criou sozinha os cinco filhos e mantém viva a esperança do retorno do marido, enquanto resiste ao amor de Almerindo Mourão (Mateus Solano), fazendeiro viúvo por quem também nutre sentimentos.

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Severino (Daniel Oliveira) em
Daniel Oliveira em cena da nova novela (foto: Globo/Beatriz Damy)

A viagem de Rosenda a São Paulo revela que Severino, agora com a identidade de Cesário, reconstruiu a vida como empresário de sucesso, casou-se com Ismália (Camila Morgado) e teve uma filha, Alice (Giulia Benite), sem nunca ter se separado legalmente da primeira esposa. A farsa é sustentada por Celestina Guerreiro (Lilia Cabral), agiota que o chantageia. O reencontro inevitável provoca a ruína da vida construída por Cesário e coloca em xeque o perdão de Rosenda e dos filhos.

Segundo o autor, a história acompanha personagens "entre a vontade de partir e a necessidade de permanecer", com referências à literatura nordestina, ao cordel e ao imaginário popular brasileiro. "É uma história de encontros e desencontros, de paixões, rivalidades, disputas familiares, humor e emoção. Tudo isso num universo lúdico, fictício, construído a partir de diversas referências, como a literatura nordestina, a tradição do cordel e elementos do imaginário popular brasileiro", explica Mário Teixeira, nordestino radicado em São Paulo. 

O autor pondera que a novela trabalha a alegoria, com inspiração em Dias Gomes, pai de clássicos como O bem amado e Roque Santeiro. "Sem realismo fantástico, mas uma alegoria que retrata a realidade. São Paulo não é tão naturalista que não possa mostrar que não há nada mais fantástico que o cotidiano paulistano. É uma realidade impossível, mas que existe", conclui.

  • Dira Paes em
    Dira Paes em "Lá na minha terra" Globo/Beatriz Damy
  • Mateus Solano em
    Mateus Solano em "Lá na minha terra" Globo/Beatriz Damy

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Patrick Selvatti

Subeditor

Jornalista formado no Sul de Minas, com atuação de 20 anos em Brasília

Por Patrick Selvatti
postado em 08/11/2026 09:00
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