Giovanna Grigio retorna à Globo e estreia como protagonista de série da Netflix

Longe das novelas da Globo desde 2018, Giovanna Grigio volta à emissora em Por você, no papel de Leandra, uma médica residente que vive conflitos familiares e amorosos. Conhecida nacionalmente desde a infância, quando deu vida a Mili, em Chiquititas, a atriz, hoje com 28 anos, acumula experiências em diferentes formatos e plataformas, do cinema às séries de streaming. A partir do dia 18, ela também poderá ser vista como a protagonista de Os 12 signos de Valentina, nova produção nacional da Netflix.

Muito lembrada pelo trabalho em Chiquititas, Giovanna confessa que, durante um tempo, sentiu a necessidade de exercitar o lado adulto como atriz, até perceber que o crescimento seria parte natural da carreira. "Sinto que tem gente que ainda se surpreende ao me ver na pele de uma residente, adulta, em Por você, porque, embora eu tenha feito vários trabalhos desde a última novela, é um formato que alcança um público muito fiel e enorme. Muita gente se atém mais aos trabalhos disponíveis na TV aberta", pondera a atriz.

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Antes de Por você, a última telenovela que Giovanna havia participado foi Malhação: Viva a diferença, no papel de Samantha. Agora, com Leandra, a atriz encara um personagem desafiador — para viver a médica, é necessário estar sob regime de "estudo diário". "Às vezes, temos cenas que envolvem procedimentos com os quais nunca tivemos contato na prática, então precisamos buscar referências para construir essas situações da maneira mais convincente possível", explica a paulista.

Já como atriz, ela tem aprendido na prática. Na trama, é filha de Vanessa e Gabriel, interpretados por Alinne Moraes e Thiago Lacerda, e neta de Pérola, personagem de Renata Sorrah. "Para mim, está sendo um privilégio conhecer tão de perto não só os artistas que eles são, mas também as pessoas por trás deles, porque acho que o ator tem muito a ver com o ser humano que a gente é, com o que a gente carrega dentro de si e consegue trazer para as personagens", pondera a atriz.

"Eles têm sido muito generosos comigo. Estão sempre disponíveis para me ensinar, trocar experiências, serem vulneráveis e também perguntarem minha opinião. Acho muito lindo quando a gente termina uma cena e a Renata vem me perguntar o que eu achei. Às vezes, a gente percebe as dúvidas de quem admira, e isso é muito bacana, porque nos ensina a ser mais gentis com nós mesmos, a aceitar nossas próprias questões e a lembrar que o ator é um bicho humano", pontua.

A boa relação com Alinne, Thiago e Renata nos bastidores, porém, é contrastante com o que a personagem de Giovanna vive na ficção. Leandra e Vanessa, por exemplo, mantêm um relacionamento complexo, de cobranças constantes e conflitos intensos. Para a atriz, essa dinâmica é definidora em todos os aspectos da vida da médica. "Ela vive sob o olhar materno, marcado pelas expectativas de que essa filha deveria ser do jeito que a mãe acredita ser o ideal", explica a atriz.

"Leandra acreditou nisso durante muito tempo, mas acho que, agora, ela está em uma fase do desenvolvimento enquanto adulta em que precisa entender quem é para além das expectativas da mãe", continua a paulista. "Isso afeta a confiança dela no trabalho, a maneira como acredita que deve ser percebida pela sociedade, como deve ser aceita e quais expectativas precisa alcançar. Também interfere na vida emocional, porque abala sua segurança para acreditar nas coisas que realmente quer. Ela está descobrindo quem ela é e qual caminho deseja seguir, por si mesma", analisa.

Típica ariana

Quatro anos após o remake de Rebelde, Giovanna também celebra o retorno às produções da Netflix, como protagonista da comédia romântica Os 12 signos de Valentina. A série, baseada no livro homônimo de Ray Tavares, conta a história de uma jovem que vê a vida amorosa virar de cabeça para baixo após descobrir uma traição do namorado. Convencida de que o fim do relacionamento foi consequência de uma incompatibilidade astral, ela decide transformar a decepção em um experimento e sair com um homem de cada signo do zodíaco.

A trama, porém, ganha novos rumos quando a protagonista se apaixona por um rapaz que sequer sabe o próprio signo. Para Giovanna, o projeto foi quase como amor à primeira vista. "Sempre fui muito conectada com a astrologia, desde criança. Acredito na magia, na bruxaria, em tudo isso! Adoro! Acho que esse meu conhecimento do assunto me ajudou muito na construção da personagem, porque, quando a gente lida com o zodíaco, estamos lidando com arquétipos humanos, né? E cada um deles traz uma série de características e questões que foram essenciais na hora de construir a Valentina", revela a atriz.

A protagonista, por sua vez, faz parte do arquétipo ariano, adianta Giovanna. "Ela é intensa, sente muito, é impulsiva e não olha para trás. Deu ruim? É isso aí, bola para frente", define. "Mas ela também está em um momento de descoberta e de grande amadurecimento, assim como a Leandra. Acho que, nesse sentido, ela conversa com a menina que está nesse processo de se encontrar e entender a si mesma", avalia.

Para traduzir a Valentina dos livros para a série, Giovanna conta que se apegou ao roteiro "como se fosse a Bíblia" e buscou entender a energia que essa versão da personagem precisava ter. "Minha abordagem para adaptá-la foi muito baseada na minha intuição. Senti que ela me pedia isso. Acho que tínhamos um trunfo muito grande a nosso favor, que era a presença da nossa roteirista, a própria Ray, que também é autora do livro. Assim como ela teve a oportunidade de revisitar a protagonista e construí-la de uma maneira diferente, nós também tivemos essa liberdade", diz.

A amizade com a autora foi, inclusive, uma das fontes de inspiração para Giovanna durante as gravações. "Encontrei bastante da Valentina nela, nas nossas trocas e nas coisas que tínhamos em comum. Às vezes, não em todas situações, mas em algumas específicas, eu falava: "Eu sou assim", e ela respondia: "Eu também". Aí eu dizia: "Se eu sou assim e você também é, a Valentina também é, sabe?". E, assim, a gente foi encontrando esse caminho juntas", compartilha a atriz.





