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CINEMA BRASILEIRO

‘Minha Melhor Amiga’, fenômeno de bilheteria, chega ao streaming

Com Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, comédia arrecadou mais de R$ 105 milhões nos cinemas e superou ‘Ainda Estou Aqui’ em público

Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, estrelas de &#39;Minha Melhor Amiga&#39;, sucesso que chega à &#39;Netflix&#39; - (crédito: Reprodução/YouTube/Paris Filmes)
Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, estrelas de &#39;Minha Melhor Amiga&#39;, sucesso que chega à &#39;Netflix&#39; - (crédito: Reprodução/YouTube/Paris Filmes)

O sucesso de bilheteria Minha Melhor Amiga chega à Netflix nesta segunda-feira (2/11), pouco menos de dois meses após a estreia nos cinemas. Estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, a comédia dirigida por Susana Garcia conquistou o público brasileiro e se tornou a produção nacional de maior audiência nas salas de cinema desde 2019.

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O longa ultrapassou a marca de 5,9 milhões de espectadores e arrecadou R$ 105,1 milhões, segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine) divulgados em outubro. Com o resultado, superou Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que levou cerca de 5,8 milhões de pessoas aos cinemas, apesar de ter registrado uma arrecadação superior, de R$ 117,2 milhões.

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A produção também deixou para trás O Auto da Compadecida 2, que reuniu 4,4 milhões de espectadores, e consolidou a força da comédia nacional no mercado cinematográfico brasileiro.

Na trama, Clara (Ingrid Guimarães) e Júlia (Mônica Martelli) são amigas de longa data que enfrentam mudanças na vida pessoal. Quando as filhas adolescentes embarcam para um intercâmbio em Portugal, as duas decidem viajar para a Europa. O que deveria ser uma experiência tranquila se transforma em uma sequência de imprevistos, aventuras e descobertas.

O filme tem inspiração na amizade real entre as protagonistas, que também compartilham experiências de viagens e maternidade fora das telas. Susana Garcia assina a direção, com roteiro desenvolvido por Andrea Batitucci, Luisa Capri, Patrícia Leme, Tati Bernardi e pela própria diretora.

Assista ao trailer:

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Nathallie Lopes

Repórter

Jornalista e também formada em relações internacionais. É repórter do site do Correio, onde escreve sobre temas diversos, e assina o Blog do Servidor

Por Nathallie Lopes
postado em 02/11/2026 08:42 / atualizado em 02/11/2026 08:50
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