‘Minha Melhor Amiga’, fenômeno de bilheteria, chega ao streaming

O sucesso de bilheteria Minha Melhor Amiga chega à Netflix nesta segunda-feira (2/11), pouco menos de dois meses após a estreia nos cinemas. Estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli, a comédia dirigida por Susana Garcia conquistou o público brasileiro e se tornou a produção nacional de maior audiência nas salas de cinema desde 2019.
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O longa ultrapassou a marca de 5,9 milhões de espectadores e arrecadou R$ 105,1 milhões, segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine) divulgados em outubro. Com o resultado, superou Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, que levou cerca de 5,8 milhões de pessoas aos cinemas, apesar de ter registrado uma arrecadação superior, de R$ 117,2 milhões.
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A produção também deixou para trás O Auto da Compadecida 2, que reuniu 4,4 milhões de espectadores, e consolidou a força da comédia nacional no mercado cinematográfico brasileiro.
Na trama, Clara (Ingrid Guimarães) e Júlia (Mônica Martelli) são amigas de longa data que enfrentam mudanças na vida pessoal. Quando as filhas adolescentes embarcam para um intercâmbio em Portugal, as duas decidem viajar para a Europa. O que deveria ser uma experiência tranquila se transforma em uma sequência de imprevistos, aventuras e descobertas.
O filme tem inspiração na amizade real entre as protagonistas, que também compartilham experiências de viagens e maternidade fora das telas. Susana Garcia assina a direção, com roteiro desenvolvido por Andrea Batitucci, Luisa Capri, Patrícia Leme, Tati Bernardi e pela própria diretora.
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