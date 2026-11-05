Livro revela bastidores inéditos da luta contra o ouro ilegal no Brasil

A extração clandestina de minérios na Amazônia sempre chamou a atenção pelas imagens de devastação na floresta. No entanto, o motor desse comércio atua distante das árvores: no sistema financeiro e nas redes comerciais que movimentavam bilhões de reais todos os anos.
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Esse circuito financeiro é o tema central da obra "Na rota do ouro: a luta contra a ilegalidade no Brasil". O livro expõe como remessas extraídas sem autorização conseguiam ingressar no mercado formal brasileiro, sendo acolhidas por distribuidoras e empresas autorizadas com aparência de total legalidade.
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A virada de chave no combate às fraudes
Durante muito tempo, as iniciativas contra a extração irregular se concentraram na fiscalização direta dos garimpos e na destruição de maquinários. A obra demonstra que a mudança concreta começou quando as investigações passaram a seguir o fluxo do dinheiro e a cobrar responsabilidade dos elos comerciais.
A narrativa detalha disputas políticas em Brasília e articulações jurídicas levadas ao Supremo Tribunal Federal. O foco dessas medidas era extinguir regras frágeis que facilitavam a venda do metal com base apenas em declarações em papel, sem comprovação real da origem.
A pressão por transparência resultou em novos mecanismos de controle e derrubou brechas históricas do mercado. Com exigências de notas fiscais eletrônicas e maior rigor nos registros, o setor começou a fechar as portas para o produto retirado de reservas ambientais e terras indígenas.
Vivência na floresta e bastidores em Brasília
A publicação foi escrita por Larissa Araujo Rodrigues, diretora de pesquisa do Instituto Escolhas. Especialista em regulação de recursos naturais e políticas públicas, a autora trabalhou por quase vinte anos na apuração das falhas regulatórias que sustentavam o mercado clandestino nacional.
Sua trajetória inclui expedições por áreas de exploração mineral em regiões remotas do Pará, de Rondônia e de Mato Grosso. Segundo informações disponíveis, parte dessa rotina em campo teria sido registrada durante gravações relacionadas ao programa "O desafio de Parker", veiculado pelo Discovery Channel.
No texto, Rodrigues une a experiência nos canteiros de lavra aos debates técnicos que mobilizaram órgãos públicos e bancos. O relato evidencia que a proteção da Amazônia depende de fiscalizar quem compra, financia e lucra com o transporte do minério.
Informações sobre a edição
Lançado pela BEI Editora em conjunto com o Instituto Escolhas, o volume é dedicado a documentar um momento decisivo da política ambiental e econômica brasileira. A edição física está disponível nas livrarias e na página oficial da editora.
Serviço
Na rota do ouro: a luta contra a ilegalidade no Brasil
Autora: Larissa Araujo Rodrigues
Editora: BEI Editora
Páginas: 216
ISBN: 978-65-86205-90-9
Preço: R$ 69,90
Disponível nas livrarias e no site da BEI Editora.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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