Fórmula 1 em São Paulo e Brasileirão: confira as transmissões desta sexta

Pilotos Rafael Câmara e Gabriel Bortoletto se preparam para os treinos da Fórmula 1 no GP de São Paulo, parte da programação esportiva do dia - (crédito: Miguel Schincariol/AFP)

A programação esportiva desta sexta-feira (6/11) conta com transmissões ao vivo de várias competições. Os eventos incluem treinos da Fórmula 1 no GP de São Paulo, partidas de futebol nacional e internacional, torneios de tênis, lutas de boxe e disputas em outras modalidades.

Transmissões do período da manhã

Os canais esportivos apresentam torneios a partir dos primeiros horários:

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04h: segunda rodada do DP World Tour 2026 Abu Dabi Aldar Championship de golfe, na ESPN 3

06h25: finais do Mundial de Ginástica de Trampolim, no SporTV 2

10h: quartas de final do torneio de tênis ATP Masters 1000 de Paris, pela ESPN 2

10h10: etapa de Frankfurt do Circuito Mundial de tênis de mesa, no SporTV 2

11h15: treinos livres da categoria Moto 3 pelo Mundial de Motovelocidade na etapa do Catar, na ESPN 4

11h45: partida do Campeonato Saudita de futebol entre Al Hazem e Al Nassr, no BandSports

Programação da tarde

A faixa vespertina destaca sessões de treinos no GP de São Paulo de Fórmula 1 e jogos de futebol:

12h05: treinos livres da categoria Moto 2 no Mundial de Motovelocidade na etapa do Catar, pela ESPN 4

12h30: primeiro treino livre da Fórmula 1 no GP de São Paulo, exibido no SporTV 3

13 horas: treinos livres da Moto 2 pelo Mundial de Motovelocidade na etapa do Catar, na ESPN 4

14h15: confronto do Campeonato Saudita de futebol entre Al Ittihad e Neom, no BandSports

15h30: disputa da oitava rodada da Liga Nacional de futevôlei, no SporTV

16h: segundo treino livre da Fórmula 1 no GP de São Paulo, pelo SporTV 3

16h45: jogo entre Venezia e Udinese pelo Campeonato Italiano de futebol, na ESPN 4

17h: confronto entre Everton e Coventry City pela Premier League de futebol, na ESPN

17h10: partida de rúgbi entre Irlanda e Argentina pelo Nations Championship, na ESPN 3

Eventos da noite

O período da noite reúne rodadas do futebol brasileiro, além de duelos nas quadras e no ringue:

18h30: confrontos da oitava rodada da Liga Nacional de futevôlei, pelo SporTV 3

19h: quartas de final do tênis no ATP Challenger 125 na Costa do Sauipe, na ESPN 3

19h30: partida da Série B de futebol entre Operário-PR e Sport, exibida pela ESPN

20h: duelo do Campeonato Brasileiro de futebol entre Vitória e Fluminense, no SporTV e Première

20h: jogo de basquete do NBB entre Unifacisa e Corinthians, na ESPN 4

20h40: partida da Superliga Feminina de vôlei entre Fluminense e Osasco, no SporTV 2

21h30: corrida da etapa de Homestead-Miami da NASCAR Truck Series de motor, na ESPN 3

23h: combate de boxe internacional na categoria minimoscas entre Damian Arce (MEX) e Mario Gutierrez (MEX), pela ESPN 4

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.