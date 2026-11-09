Sala Cecília Meireles abre inscrições para novo prêmio nacional de música

A Sala Cecília Meireles, local da premiação em dezembro, abriu inscrições para seu prêmio de música - (crédito: Divulgação)

A Associação dos Amigos da Sala Cecília Meireles abriu as inscrições para a primeira edição do Prêmio de Música Sala Cecília Meireles 2026. A iniciativa nacional valoriza a música de concerto, educadores e projetos formativos com prêmios em dinheiro e oportunidades de apresentação na temporada de 2027.

O cadastro é gratuito e fica disponível até as 23h59 de 15 de novembro de 2026 por formulário on-line. Podem participar brasileiros e estrangeiros residentes no país há pelo menos dois anos, com idade mínima de 18 anos nas categorias concorrentes.

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Categorias de premiação

O prêmio conta com cinco categorias distintas:

Artista Revelação : destinada a cantores, instrumentistas e regentes com dois a dez anos de carreira. O vencedor recebe troféu, certificado e cachê de R$ 5 mil para concerto na temporada 2027.

Grupo de Câmara: aberta a conjuntos de dois a oito membros com pelo menos dois anos de atuação comprovada. A premiação inclui troféu, certificado e cachê de R$ 8 mil para a temporada 2027.

Educador Musical : voltada a profissionais com no mínimo dois anos de experiência em ensino ou formação musical, concedendo troféu, certificado e R$ 3 mil.

Prêmio Especial Sala Cecília Meireles: homenagem concedida diretamente pelos jurados a iniciativas ou personalidades de destaque, sem inscrições abertas.

Prêmio do Público: votação popular on-line entre os finalistas de Artista Revelação e Grupo de Câmara, concedendo troféu, certificado e R$ 3 mil.

Inscrições e etapas de seleção

Cada candidato pode se inscrever em apenas uma categoria. A inscrição exige envio de currículo ou portfólio, comprovantes profissionais e link de vídeo de até três minutos no YouTube. A gravação deve registrar atividade real, sem cortes ou manipulações, sem exigência de produção audiovisual profissional.

Uma banca julgadora de três especialistas selecionará três finalistas por modalidade, divulgados em 3 de dezembro de 2026. A votação popular pela internet ocorre de 3 a 11 de dezembro para pessoas com 18 anos ou mais.

A cerimônia de premiação ocorrerá em 17 de dezembro de 2026 na Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, com transmissão pelo YouTube. O regulamento prevê passagens e hospedagem para os vencedores que morem fora da capital fluminense.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.