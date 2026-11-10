Celso Portiolli se manifesta após bolsonaristas fazerem campanha de boicote ao Teleton - (crédito: Reprodução/SBT)

A mobilização de grupos bolsonaristas para impedir que o Teleton alcançasse sua meta de arrecadação provocou uma reação de Celso Portiolli.

O apresentador do SBT se manifestou nesta segunda-feira (9), por meio de um vídeo publicado no Instagram, e condenou a tentativa de envolver a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em disputas políticas.

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A campanha beneficente, realizada há 29 anos pela emissora, foi alvo de mensagens compartilhadas em grupos de WhatsApp que incentivavam apoiadores do bolsonarismo a não contribuir financeiramente.

Um dos espaços utilizados na mobilização, chamado "Selva Bolsonarista 2.2", reúne aproximadamente 35 mil participantes.

Nas mensagens, os integrantes eram orientados a associar as doações a um suposto favorecimento à esquerda por parte do SBT.

O movimento ganhou repercussão em outras plataformas, como Facebook, X (antigo Twitter) e Instagram. Uma publicação que reproduziu o conteúdo chegou a registrar 1 milhão de visualizações.

Diante da repercussão, Portiolli demonstrou indignação com a iniciativa e questionou a utilização de uma instituição beneficente como instrumento de disputa ideológica.

"Eu nunca vi coisa mais baixa do que pessoas boicotando uma instituição que faz o bem há 76 anos. Eu nunca vi isso. As pessoas estão doentes, é fora do comum. ‘Ah, a emissora é de esquerda ou de direita’. Tem que mandar o Ratinho embora então, o Marcão do Povo", declarou.

O comunicador também destacou que o atendimento oferecido pela associação não leva em consideração as preferências políticas dos pacientes e de seus familiares.

"Quando a criança vai fazer fisioterapia lá [na AACD], a fisioterapeuta não pergunta: ‘seu pai votou em quem?’", questionou.

A reação do apresentador também foi motivada pela possibilidade de a campanha não conseguir financiar os serviços prestados pela AACD.

Durante a transmissão, problemas nas operações via Pix dificultaram o recebimento das contribuições. Segundo ele, as reclamações começaram ainda na sexta-feira (6), primeiro dia da maratona televisiva.

A situação se tornou mais preocupante no sábado (7), quando, entre 19h e 20h, as projeções apontavam que o evento terminaria com cerca de R$ 23 milhões, embora a meta estabelecida fosse de R$ 30 milhões.

A diferença de R$ 7 milhões poderia comprometer aproximadamente 250 mil atendimentos realizados pela instituição.

"Acendeu o sinal vermelho: ‘Não vai chegar aos R$ 30 milhões, nós vamos ter R$ 23 milhões’. Uma preocupação grande, porque são 250 mil atendimentos com esse dinheiro", relatou.

Foi nesse cenário que Celso decidiu intensificar os pedidos de contribuição e assumir a responsabilidade pelo apelo ao público.