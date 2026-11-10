InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Celso Portiolli se manifesta após bolsonaristas fazerem campanha de boicote ao Teleton

Apresentador usou as redes sociais para expressar sua indignação

Celso Portiolli se manifesta após bolsonaristas fazerem campanha de boicote ao Teleton - (crédito: Reprodução/SBT)
Celso Portiolli se manifesta após bolsonaristas fazerem campanha de boicote ao Teleton - (crédito: Reprodução/SBT)

A mobilização de grupos bolsonaristas para impedir que o Teleton alcançasse sua meta de arrecadação provocou uma reação de Celso Portiolli.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O apresentador do SBT se manifestou nesta segunda-feira (9), por meio de um vídeo publicado no Instagram, e condenou a tentativa de envolver a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em disputas políticas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A campanha beneficente, realizada há 29 anos pela emissora, foi alvo de mensagens compartilhadas em grupos de WhatsApp que incentivavam apoiadores do bolsonarismo a não contribuir financeiramente.

Um dos espaços utilizados na mobilização, chamado "Selva Bolsonarista 2.2", reúne aproximadamente 35 mil participantes.

Nas mensagens, os integrantes eram orientados a associar as doações a um suposto favorecimento à esquerda por parte do SBT.

O movimento ganhou repercussão em outras plataformas, como Facebook, X (antigo Twitter) e Instagram. Uma publicação que reproduziu o conteúdo chegou a registrar 1 milhão de visualizações.

Diante da repercussão, Portiolli demonstrou indignação com a iniciativa e questionou a utilização de uma instituição beneficente como instrumento de disputa ideológica.

"Eu nunca vi coisa mais baixa do que pessoas boicotando uma instituição que faz o bem há 76 anos. Eu nunca vi isso. As pessoas estão doentes, é fora do comum. ‘Ah, a emissora é de esquerda ou de direita’. Tem que mandar o Ratinho embora então, o Marcão do Povo", declarou.

O comunicador também destacou que o atendimento oferecido pela associação não leva em consideração as preferências políticas dos pacientes e de seus familiares.

"Quando a criança vai fazer fisioterapia lá [na AACD], a fisioterapeuta não pergunta: ‘seu pai votou em quem?’", questionou.

A reação do apresentador também foi motivada pela possibilidade de a campanha não conseguir financiar os serviços prestados pela AACD.

Durante a transmissão, problemas nas operações via Pix dificultaram o recebimento das contribuições. Segundo ele, as reclamações começaram ainda na sexta-feira (6), primeiro dia da maratona televisiva.

A situação se tornou mais preocupante no sábado (7), quando, entre 19h e 20h, as projeções apontavam que o evento terminaria com cerca de R$ 23 milhões, embora a meta estabelecida fosse de R$ 30 milhões.

A diferença de R$ 7 milhões poderia comprometer aproximadamente 250 mil atendimentos realizados pela instituição.

"Acendeu o sinal vermelho: ‘Não vai chegar aos R$ 30 milhões, nós vamos ter R$ 23 milhões’. Uma preocupação grande, porque são 250 mil atendimentos com esse dinheiro", relatou.

Foi nesse cenário que Celso decidiu intensificar os pedidos de contribuição e assumir a responsabilidade pelo apelo ao público.

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 10/11/2026 11:25
x