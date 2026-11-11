Morre Marcos Camino, líder do Los Palmeras, aos 76 anos

O músico argentino Marcos Camino, líder histórico e acordeonista do grupo Los Palmeras, morreu nesta terça-feira (10/11), aos 76 anos, na cidade de Santa Fe, na Argentina. Referência da cumbia santafesina, o artista ficou conhecido internacionalmente após uma apresentação marcante na final da Copa Sul-Americana de 2019, quando a banda emociono milhares de torcedores com a música ‘Soy Sabalero’.

A morte foi confirmada pelo Los Palmeras por meio de um comunicado divulgado nas redes sociais, no qual os integrantes lamentaram a perda e destacaram a contribuição do músico para a trajetória da banda. "Com profundo pesar, nós, do Los Palmeras, confirmamos o falecimento de Marcos Camino", informou o grupo, em tradução livre. Na publicação, os integrantes afirmaram que se despedem de "uma referência fundamental da nossa história, cujo legado e paixão pela música viverão para sempre". A causa da morte não foi divulgada.

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A banda também manifestou solidariedade aos familiares e pediu respeito à privacidade dos parentes do acordeonista. "Acompanhamos seus entes queridos neste momento de imensa dor e solicitamos respeito à intimidade da família, assim como prudência e responsabilidade na divulgação das informações", acrescentou o comunicado.

Apresentação histórica na Copa Sul-Americana

Embora já tivesse uma carreira consolidada na Argentina, Camino alcançou projeção internacional em 9 de novembro de 2019, quando Los Palmeras participou da cerimônia de abertura da final da Copa Sul-Americana, disputada entre Colón de Santa Fe, da Argentina, e Independiente del Valle, do Equador.

A partida, realizada no estádio General Pablo Rojas, conhecido como La Nueva Olla, em Assunção, no Paraguai, marcou a primeira decisão do torneio continental disputada em jogo único. A apresentação da banda argentina, realizada antes do confronto, acabou se tornando um dos momentos mais lembrados daquela edição.

As imagens viralizaram nas redes sociais e passaram a ser compartilhadas por torcedores de diferentes países, transformando a apresentação em um símbolo da relação entre futebol e música na América do Sul.

Após a morte do músico, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) prestou uma homenagem nas redes sociais, recordando a participação do acordeonista na decisão de 2019. "A Conmebol lamenta o falecimento de Marcos Camino, acordeonista e fundador do Los Palmeras. Uma referência da cultura santafesina que fez parte do histórico show realizado pela banda na final da Copa Sul-Americana de 2019", escreveu a entidade, em tradução livre.

Mais de cinco décadas dedicadas à música

Nascido em 1950, Marcos Camino construiu uma carreira de mais de cinco décadas dedicada à música popular argentina. Sua trajetória com Los Palmeras começou em dezembro de 1972, quando ingressou no então Sexteto Palmeras como acordeonista e, posteriormente, assumiu a direção musical da agrupação.

Com o passar dos anos, o grupo passou a adotar o nome Los Palmeras e se consolidou como um dos principais representantes da cumbia santafesina, gênero musical característico da província argentina de Santa Fe, marcado pela presença do acordeão.

Em fevereiro de 2026, Camino havia anunciado seu afastamento dos palcos. "Vou deixar os palcos. Por uma questão de idade, por uma questão de saúde", afirmou em vídeo divulgado nas redes sociais da banda.

A despedida do acordeonista está marcada para esta quarta-feira (11/11), a partir das 15h, no espaço cultural El Molino Fábrica Cultural, em Santa Fe.