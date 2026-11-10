Festa do Divino traz shows da tradição sertaneja a Planaltina

A tradição sertaneja constitui parte fundamental da identidade de Planaltina. No mês de novembro, a cidade celebra essa herança com a 3ª edição da Festa do Divino, evento que enaltece a cultura local e reúne vertentes como sertanejo, forró e piseiro.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A iniciativa valoriza a música caipira e sertaneja produzida no Distrito Federal. A proposta fortalece as manifestações populares de Planaltina e impulsiona o trabalho de artistas locais, promovendo a união entre cultura, religiosidade e identidade regional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Leia Mais
-
Planaltina espera 150 mil fiéis para a Festa do Divino Espírito Santo
-
-
Festival Brasilidades leva música e arte para Torre de TV neste fim de semana
O festival funciona como um espaço de encontro entre gerações. A celebração contribui para reafirmar a memória coletiva e a identidade cultural das comunidades que integram o Distrito Federal e a região do Entorno.
Destaque musical e acessibilidade
O cantor Daniel Beira Rio figura como a atração principal da festividade. O músico tem uma trajetória consolidada na estrada artística e alcançou repercussão no último ano com a canção Sobe, meu bem.
A faixa obteve sucesso em redes sociais e eventos presenciais, sendo considerada motivo de orgulho para a cidade de Planaltina. O público pode escutar a obra por meio do link
Para garantir a inclusão de toda a comunidade, os shows musicais da programação contarão com a presença de intérpretes de libras.
Programação de shows e DJs
O cronograma do evento distribui as apresentações ao longo de dois dias:
-
Sexta-feira (13/11): shows de Enzo & Rafael, Boka de Sergipe e Flávio Brasil.
-
Sábado (14/11): apresentações de Daniel Beira Rio e Leandro Kato.
A ambientação sonora da festa reúne os convidados DJ Juninho Sem Rumo e DJ Guilherme Matuto
Informações sobre ingressos e localização
A entrada para o festival é gratuita. Os interessados devem garantir os ingressos por meio da plataforma Sympla. As atividades acontecem na Casa do Idosos, situada no St. Tradicional Q 63, Lote 12, Planaltina, Brasília, DF, CEP 73330-630.
A 3ª edição da Festa do Divino tem realização do Instituto Entre Nós Tecnologias Sociais. O projeto recebe recursos da União, viabilizados por meio do Ministério da Cultura.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.