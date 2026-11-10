Festa do Divino traz shows da tradição sertaneja a Planaltina

Daniel Beira Rio e convidados fazem show em Planaltina durante Festa do Divino - (crédito: Juliano Sousa)

A tradição sertaneja constitui parte fundamental da identidade de Planaltina. No mês de novembro, a cidade celebra essa herança com a 3ª edição da Festa do Divino, evento que enaltece a cultura local e reúne vertentes como sertanejo, forró e piseiro.

A iniciativa valoriza a música caipira e sertaneja produzida no Distrito Federal. A proposta fortalece as manifestações populares de Planaltina e impulsiona o trabalho de artistas locais, promovendo a união entre cultura, religiosidade e identidade regional.

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O festival funciona como um espaço de encontro entre gerações. A celebração contribui para reafirmar a memória coletiva e a identidade cultural das comunidades que integram o Distrito Federal e a região do Entorno.

Destaque musical e acessibilidade

O cantor Daniel Beira Rio figura como a atração principal da festividade. O músico tem uma trajetória consolidada na estrada artística e alcançou repercussão no último ano com a canção Sobe, meu bem.

A faixa obteve sucesso em redes sociais e eventos presenciais, sendo considerada motivo de orgulho para a cidade de Planaltina. O público pode escutar a obra por meio do link

Para garantir a inclusão de toda a comunidade, os shows musicais da programação contarão com a presença de intérpretes de libras.

Programação de shows e DJs

O cronograma do evento distribui as apresentações ao longo de dois dias:

Sexta-feira (13/11): shows de Enzo & Rafael, Boka de Sergipe e Flávio Brasil.

Sábado (14/11): apresentações de Daniel Beira Rio e Leandro Kato.

A ambientação sonora da festa reúne os convidados DJ Juninho Sem Rumo e DJ Guilherme Matuto

Informações sobre ingressos e localização

A entrada para o festival é gratuita. Os interessados devem garantir os ingressos por meio da plataforma Sympla. As atividades acontecem na Casa do Idosos, situada no St. Tradicional Q 63, Lote 12, Planaltina, Brasília, DF, CEP 73330-630.

A 3ª edição da Festa do Divino tem realização do Instituto Entre Nós Tecnologias Sociais. O projeto recebe recursos da União, viabilizados por meio do Ministério da Cultura.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.