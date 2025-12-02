Prêmio Sesc de Cultura 2025 homenageia artistas do DF

O Prêmio Sesc de Cultura 2025 será realizado na próxima quarta-feira (3/12) e vai premiar espetáculos e artistas que marcaram a cena cultural do Distrito Federal ao longo do ano. A iniciativa contempla produções de teatro, dança, circo, música, audiovisual, literatura, artes visuais e multilinguagens apresentadas nos espaços da instituição. Serão destinados R$100 mil em premiações distribuídas entre cinco categorias.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Ao todo, 96 trabalhos foram inscritos, após avaliações considerando critérios como relevância artística, qualidade estética e impacto social, 20 chegaram à fase final. Os vencedores serão anunciados durante a cerimônia e cada categoria será contemplada com um troféu e R$20 mil.
Além da premiação, a cerimônia também homenageará três nomes importantes da cultura na capital: o rapper Gog, o artista visual Ralph Gehre e a artesã Dada do Barro. Cada um teve papel marcante na construção e no fortalecimento da identidade artística do Distrito Federal. As homenagens reconhecem trajetórias que atravessam gerações e seguem influenciando a produção cultural da capital.
Serviço
Prêmio Sesc de Cultura
Nesta quarta-feira (3/12), às 20h, no teatro Sesc Newton Rossi.
*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel
Saiba Mais
- Política Gentili para os Bolsonaro: Eduardo é "mimadinho" e Flávio, "mentiroso"
- Flipar Maior túnel urbano do Brasil também conecta maior ponte; conheça
- Flipar Verona: a cidade que inspirou o romantismo e deu vida a “Romeu e Julieta”
- Brasil Morte de Cássia Eller: nova tese contesta versão de overdose
- Flipar Cidades na fronteira do Brasil com Paraguai — e por que elas chamam atenção
- Mariana Morais Namorada de Belo entra na Justiça após ser xingada de 'mulher de traficante'; entenda
- Política Relator ajusta MP da licença ambiental especial e detalha restrições
- Flipar A dica que faz diferença no desenvolvimento da jabuticabeira; descubra