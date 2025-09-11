‘Acidente Colorido’, comédia sobre famílias LGBTs, estreia nesta sexta

Jef Viegas e Bel Alves interpretam casal de amigos gays que se relacionam depois de noite de bebedeira e dão origem a uma família de forma acidental - (crédito: Irina Buss)

“Celebrar o humor feito por e com personagens que são LGBTs e se dão ao direito de rir de suas próprias histórias.” Essa é a premissa de Acidente colorido, peça do Organismo Coletivo Teatral e com direção de Morillo Carvalho. A peça estreia nesta sexta-feira (12/9), às 20h, na Casa dos Quatro e é o primeiro trabalho da companhia, formada por amigos que se conheceram durante residência artística em Brasília. Os ingressos custam R$ 25 (meia-entrada).

No espetáculo, os personagens Lucas (Jef Viegas) e Marina (Isabel Alves) são gays e, em uma noite de bebedeira, se envolvem. A peça se desenvolve a partir da paternidade inesperada e tem o riso como fio condutor. “Ele cria empatia, revela a humanidade dos personagens e torna mais leve um tema que envolve identidade, família e medo do desconhecido”, afirma Jef Viegas. Mas o humor é também uma maneira de abordar assuntos delicados. “A gargalhada é só a superfície de algo que mexe lá no fundo”, completa o ator e dramaturgo.

Com essa proposta, o espetáculo subverte o papel atribuído à comunidade LGBT no teatro. “Por muito tempo, o humor predominante na cena da cidade, ou mesmo na produção audiovisual, inseriu pessoas LGBTs e suas temáticas apenas para reforçar estereótipos de grotesco”, comenta o diretor Morillo Carvalho. “O maior desafio foi encontrar a linguagem mais assertiva possível para evitar que a mensagem ficasse panfletária”, prossegue.

O Organismo Coletivo Teatral, recém-fundado, concebe a arte como expressão política. Para Luli Neri, uma das quatro integrantes de grupo heterogêneo (idades variam entre 16 e 50 anos), o foco é “usar a linguagem do teatro para tocar as pessoas”. A rodada de apresentações se estende até domingo (14/8).

Serviço

Acidente colorido

Com Organismo Coletivo Teatral. Sexta (12/8) e sábado (13/8), às 20h, e domingo (14/8), às 19h, na Casa dos Quatro (Asa Norte). Ingressos: R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), disponíveis no Sympla.

