'Márcia Tauil Convida' encerra edição celebrando a arte de Brasília

No sábado (14/11), o projeto Márcia Tauil Convida encerra a temporada com poesia, música e convidados que fazem parte da vida cultural de Brasília. Com o apoio do Guia musical de Brasília e de Marizan Fontenelle, o evento será realizado na Galeteria Beira Lago.

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Marcada por muitos encontros e histórias, a noite se inicia com uma homenagem ao jornalista, escritor e poeta Antônio Carlos Queiroz, mais conhecido como AQC. Também estarão presentes Edimar Silva, Vanessa Pinheiro, Janine Oliveira e Pecê Sousa, que unirão a poesia com canções.

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No encerramento da noite, a cantora e musicista Silvinha Villela realizará uma apresentação acompanhada pelo violonista Jorge Nunes, representando a história do Novas Vozes de Brasília.





Serviço

Encerramento Márcia Tauil Convida

No sábado (14/11), às 20h, na sala anexa da Galeteria Beira Lago (SCES (Setor de Clubes Esportivos Sul), Trecho 2, Conjunto 32/33, Clube ASES, Asa Sul). Entrada antecipada no valor de R$45,00 pelo Pix 61 99198-9009.



