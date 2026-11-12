Entidades defendem artistas atacados ao defenderem mudanças no MinC

Entidades culturais publicaram nesta última quarta-feira (11/11), uma nota pública em defesa aos artistas, agentes culturais e à classe artística que alegam perseguição após assinarem o abaixo-assinado intitulado como Manifesto por mudanças na Cultura Lula 4.

O manifesto divulgado no dia 3 de novembro conta, até agora, com mais de 1.200 assinaturas de integrantes de diferentes esferas culturais. O documento alega que, apesar do apoio à reeleição de Lula, o Ministério da Cultura precisa passar por uma reestruturação profunda na próxima gestão, como a renovação no comando e na condução da pasta do órgão. Esse novo manifesto corrobora de forma mais enfática com a petição A Cultura está com Lula e pede mudanças, divulgada em setembro deste ano, que obteve 700 assinaturas.

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A nota pública em defesa de integrantes culturais ocorreu após signatários do estado do Ceará, como os realizadores audiovisuais Wolney Oliveira, Guto Parente, Joe Pimentel, Victor de Melo, Thiago Therrien foram rotulados de “inimigos do MinC no Ceará” em uma publicação nas redes sociais. O cantor recifense Johnny Hooker também foi alvo de ataques.

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As entidades Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste (CONNE), Fórum Nacional de Dança, Movimento A Dança se Move (São Paulo), Movimento Hip Hop Organizado (MH2O), Cooperativa Paulista de Teatro, Associação das Produtoras de Cinema e Audiovisual de Brasília (APROCINE), Associação Paulista de Cineastas (APACI) e Movimento Urgente de Trabalhadores da Cultura do Rio de Janeiro (MOVUCA) assinaram a nota pública em defesa aos signatários.

Confira a nota na íntegra:



Nota pública aos artistas, produtores, trabalhadores da cultura e à imprensa - em defesa da liberdade de crítica e opinião

Artistas, intelectuais, produtores e produtoras culturais, trabalhadores e trabalhadoras do setor que apoiaram a eleição do presidente Lula e assinaram um documento que analisa o panorama cultural do país e propõe mudanças na gestão do Ministério da Cultura para o próximo mandato do presidente Lula, estão sendo ameaçados. A maior parte do setor artístico-cultural apoiou a reeleição do presidente Lula para um novo mandato, exatamente porque vivemos numa democracia e lutamos para mantê-la.

A carta pedindo mudança tem mais de 1.000 assinaturas, de pessoas de todas as regiões do Brasil - norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Observa-se entre os signatários enorme pluralidade de gênero, racial e de segmentos da cultura. Assinam a carta desde cineastas indígenas da Amazônia a produtores inseridos no mercado. Alguns artistas, com receio de serem perseguidos e de verem seus projetos prejudicados, já retiraram seus nomes do manifesto, que foi de adesão espontânea.

O caso mais grave de intimidação ocorreu no Ceará, onde artistas, produtores e produtoras de cinema — pessoas com grande histórico de contribuição para nossa cultura — estão tendo seus nomes expostos como "inimigos do MinC" em publicações na internet. Artistas e produtores do nordeste e sudeste, como Rosemberg Cariry, Johnny Massaro, Iris Sodre, Guto Parente e Wolney Oliveira viram seus nomes expostos em publicações intimidatórias, que mais lembram as táticas da extrema direita.

Podemos concordar ou divergir da gestão do MinC, mas não podemos contestar o direito de publicar uma carta aberta que externa um legítimo pedido de mudanças. Isso sempre ocorreu em outros mandatos e transições de governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Mas nunca se viu esse tipo de intimidação, pressão e distorção do conteúdo de um documento.

Um documento que, em nenhum momento, personaliza a crítica, tentando promover o debate sobre um projeto de cultura para o país.Nem todas as entidades aqui abaixo-assinadas assinam a referida carta, mas todas defendem o direito destes artistas de se expressar e divergir.

Se o Manifesto com críticas ao MinC e ao Governo Lula for tratado como "delito de opinião" e seus autores como "inimigos", corremos o risco de retroceder em tudo o queconquistamos nesta eleição, porque a própria arte e a cultura têm como base o direito de pensar, de se expressar e de divergir. Nossa solidariedade aos cineastas e produtores culturais do Ceará e a todos que estão sendo intimidados.

Esta nota é assinada por Conexão Audiovisual Centro-Oeste, Norte e Nordeste (CONNE), Fórum Nacional de Dança, Movimento A Dança se Move (São Paulo), Movimento Hip Hop Organizado (MH2O), Cooperativa Paulista de Teatro, Associação das Produtoras de Cinema e Audiovisual de Brasília (APROCINE), Associação Paulista de Cineastas (APACI) e Movimento Urgente de Trabalhadores da Cultura do Rio de Janeiro (MOVUCA).