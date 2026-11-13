Sexta-feira 13: confira uma lista de filmes para sentir muito medo

A sexta-feira 13 é uma data associada ao terror, medo e ao sobrenatural. No cinema, esse imaginário foi representado ao longo das décadas por meio de diversas produções que ganharam força com o passar do tempo. Clássicos que moldaram o gênero e assustaram uma geração inteira ficaram marcados na história do cinema. Já os filmes atuais inovam e conquistam um novo público a cada lançamento novo.



Filmes de terror passam por diversos temas, universos e realidades diferentes, cada filme tem sua autoria e particularidade. Seja revisitando clássicos ou conhecendo novas linguagens do cinema contemporâneo, a sexta-feira 13 é uma oportunidade perfeita para explorar um dos gêneros mais tradicionais da indústria.

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O universo dos filmes de terror abrange os mais variados temas, explorando diferentes tipos de medo. Algumas produções apostam em manifestações sobrenaturais, outras constroem o suspense aos poucos, causando angústia e medo do desconhecido. Confira abaixo a lista dos filmes de terror que marcaram a história e conquistaram a nova geração.

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O Bebê de Rosemary (1968)

O filme acompanha Rosemary, uma jovem que se muda com o marido para um apartamento em Nova York. Após descobrir que está grávida, ela começa a desconfiar das intenções dos vizinhos e do próprio marido. A produção é um clássico do terror e constrói o medo por meio da desconfiança, da tensão psicológica e do sobrenatural.





O Exorcista (1973)

Um dos filmes mais famosos do gênero, conta a história de Regan MacNeil, uma menina que começa a apresentar comportamentos inexplicáveis. Diante da piora do estado da filha, Chris MacNeil procura ajuda médica, até que a possibilidade de uma possessão demoníaca leva dois sacerdotes a tentarem realizar um exorcismo.





O Homem de Palha (1973)

Neste clássico do terror folclórico, um policial viaja até uma ilha isolada para investigar o desaparecimento de uma menina. Ao chegar ao local, encontra uma comunidade que preserva tradições pagãs e rituais misteriosos. Com o passar do tempo, as investigações revelam um cenário cada vez mais perturbador.





A Profecia (1976)

A história acompanha um diplomata americano que adota um bebê após a morte de seu filho durante o parto. Com o passar dos anos, acontecimentos violentos e inexplicáveis começam a cercar a família. O pai desconfia do filho e passa a investigar a origem da criança, descobrindo uma possível ligação com o anticristo.





A Bruxa (2015)

Ambientado na Nova Inglaterra do século 17, o filme acompanha uma família religiosa que passa a enfrentar acontecimentos inexplicáveis após se mudar para uma propriedade isolada. Com o desaparecimento de uma criança e o surgimento de suspeitas entre os próprios familiares, o medo e a paranóia tomam conta da narrativa.





Hereditário (2018)

Após a morte da avó, a família Graham começa a enfrentar acontecimentos estranhos e assustadores. Segredos familiares vêm à tona e revelam uma herança muito mais sombria do que se pode imaginar. O filme aposta no terror psicológico e em elementos sobrenaturais para construir uma atmosfera de angústia.





Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (2019)

Um grupo de amigos viaja para uma comunidade rural na Suécia para participar de um festival tradicional que acontece durante o verão sueco. O que inicialmente parece uma experiência cultural se transforma em uma sequência de rituais perturbadores. Diferente da maioria dos filmes do gênero, a maior parte dessa história acontece sob a luz do dia.





O Mal que nos Habita (2023)

Dois irmãos descobrem que uma pessoa próxima está possuída por uma força demoníaca. Em uma tentativa de evitar que o mal se espalhe, eles acabam envolvidos em uma situação cada vez mais violenta e imprevisível. A produção argentina apresenta uma abordagem brutal para o tema de possessão.





Entrevista com o Demônio (2023)

Durante um programa de televisão ao vivo, um apresentador decide realizar uma entrevista com uma jovem que afirma estar possuída por uma entidade demoníaca. O que deveria ser apenas um especial televisivo acaba se tornando um pesadelo diante das câmeras.

Longlegs: Vínculo Mortal (2024)

Uma agente do FBI investiga uma série de assassinatos ligados a um misterioso serial killer. Durante a investigação, ela encontra pistas relacionadas ao ocultismo e percebe que o caso esconde uma conexão muito mais perturbadora do que ela imaginava.

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*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel