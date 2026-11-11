Feiticeira Escarlate voltou? O que se sabe sobre a próxima fase da Marvel

Entenda o que se sabe sobre o futuro das Marvel nos Cinemas - (crédito: Divulgação/Marvel Studios)

O retorno da Feiticeira Escarlate, interpretada por Elizabeth Olsen, ao Universo Cinematográfico da Marvel (MCU) se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quarta-feira (11/11). Considerada morta desde 2022, Wanda Maximoff, nome real da personagem, reapareceu em uma cena pós-créditos de ‘VisionQuest’, série disponível no Disney+, o que gerou expectativas sobre a próxima fase da franquia.

A surpresa ocorre a pouco mais de um mês da estreia de ‘Vingadores: Doutor Destino’, marcada para 17 de dezembro nos cinemas brasileiros. O longa, que, segundo reportagem da revista norte-americana Forbes, já ultrapassou US$ 125 milhões em vendas antecipadas de ingressos, reunirá personagens históricos da franquia, incluindo Quarteto Fantástico, integrantes dos filmes antigos de X-Men. A trama marca, ainda, o retorno de Robert Downey Jr., conhecido por interpretar o Homem de Ferro, à Marvel, desta vez no papel do vilão Doutor Destino.

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O lançamento também representa a fase final da Saga do Multiverso, que será concluída em ‘Vingadores: Guerras Secretas’, previsto para dezembro de 2027. Depois disso, a Marvel prepara uma nova etapa de seu universo cinematográfico, com os mutantes dos X-Men como protagonistas. Entre as novidades já anunciadas estão Sadie Sink (Stranger Things) como Jean Grey, e Inde Navarrette (Obsessão) como Vampira.

X-Men serão o foco da próxima fase da Marvel

Se os próximos dois filmes dos Vingadores representam o encerramento de uma era, os X-Men são a principal aposta para o futuro, como confirmado pelo presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, durante o evento Bilibili World 2026, na China. A proposta é estabelecer uma nova geração de personagens e histórias, ampliando a presença dos X-Men para além das participações especiais de atores dos filmes produzidos anteriormente pela Fox.

O primeiro longa dessa nova formação tem estreia prevista para 5 de maio de 2028, com direção de Jake Schreier, responsável por ‘Thunderbolts’ (2025).

Um dos principais nomes do elenco será Sadie Sink, conhecida por interpretar Max Mayfield na série 'Stranger Things', da Netflix. A atriz assumirá o papel de Jean Grey, uma das mutantes mais poderosas dos quadrinhos da Marvel, conhecida por suas habilidades telepáticas e telecinéticas.

Sadie Sink será Jean Grey nos próximos filmes dos X-men (foto: AFP / Chris Delmas)

A personagem já foi introduzida no MCU em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia', lançado em julho deste ano, preparando o terreno para sua participação na nova produção dos X-Men.

O elenco confirmado também inclui Kit Connor, de 'Heartstopper', como Scott Summers, o Ciclope; Christopher Abbott, como Professor Charles Xavier; Samara Weaving, como Emma Frost; Inde Navarrette, como Vampira; e Maya Boyd, como Tempestade.



Adam Driver, conhecido pela trilogia mais recente de 'Star Wars', interpretará o vilão Senhor Sinistro, identificado nos anúncios da Marvel como Nathaniel Milbury.

Marvel já planeja filmes até 2042

Os planos da empresa não se limitam aos lançamentos anunciados para os próximos anos. No mesmo evento chinês, Kevin Feige revelou ao portal Watching Hollywood que a Marvel Studios já realizou reuniões para discutir projetos cinematográficos até 2042.

Na entrevista, Feige também indicou que a proposta para o período posterior ao filme ‘Vingadores: Guerras Secretas' envolve tornar o universo cinematográfico mais simples e integrado, ao mesmo tempo em que introduz novos personagens e preserva elementos conhecidos do público.

Nesse cenário, os X-Men deverão assumir uma posição semelhante àquela ocupada pelos Vingadores na primeira grande fase da Marvel. A expectativa do estúdio é aproveitar o vasto universo dos mutantes para construir novas narrativas, com diferentes equipes, personagens e conflitos ao longo dos próximos anos.

Feiticeira Escarlate está de volta?

Disponibilizado na noite de terça-feira (10/11), o oitavo e último episódio de 'VisionQuest' confirmou o retorno de Wanda Maximoff ao universo da Marvel, quatro anos depois de sua última aparição nos cinemas.

Na cena pós-créditos, a produção revisita os acontecimentos de ‘Doutor Estranho no Multiverso da Loucura’ (2022), quando a Feiticeira Escarlate aparentemente havia sacrificado a própria vida.

A sequência, no entanto, revela que a personagem sobreviveu. Doutor Destino, interpretado por Robert Downey Jr., aparece entre os escombros, utiliza seus poderes para retirar as pedras que cobrem Wanda e ordena que ela desperte. O vilão também manifesta a intenção de se apropriar dos poderes da feiticeira. A cena termina quando a personagem abre os olhos.

Wanda Maximoff aparece nas cenas pós-créditos de 'VisionQuest' (foto: Reprodução/Marvel Studios)

A revelação provocou uma onda de comemorações e especulações nas redes sociais. Segundo a plataforma Trends24, Wanda ficou entre os cinco assuntos mais comentados do X (antigo Twitter), por durante 13 horas seguidas. O próprio perfil oficial da Marvel no Brasil entrou na brincadeira, publicando memes sobre o retorno da personagem. Em uma das postagens, o estúdio escreveu: "Mãe tá on".

Embora a participação de Elizabeth Olsen no próximo filme dos Vingadores ainda não tenha sido formalmente confirmada na relação oficial do elenco, a cena estabelece uma conexão direta entre a personagem e o novo antagonista da franquia.

Retorno de personagens históricos

Com estreia marcada para 17 de dezembro no Brasil, 'Vingadores: Doutor Destino' é uma das principais apostas da Disney para 2026. O filme será o quinto da franquia dos Vingadores e terá direção dos irmãos Anthony e Joe Russo, responsáveis por 'Vingadores: Guerra Infinita' (2018) e 'Vingadores: Ultimato' (2019).

A bilheteria da pré-venda alimenta a expectativa de que o filme dispute as maiores arrecadações da história do cinema. A marca a ser superada pertence justamente a 'Vingadores: Ultimato', que recuperou em outubro o posto de maior bilheteria mundial, ultrapassando US$ 2,94 bilhões após um relançamento nos cinemas.

Parte da expectativa em torno do filme está relacionada ao encontro de personagens de diferentes gerações da Marvel. Robert Downey Jr., que interpretou Tony Stark, o Homem de Ferro, durante mais de uma década, retornará como Victor von Doom, o Doutor Destino, um dos principais antagonistas dos quadrinhos.

Outra novidade será o reencontro com os X-Men, grupo de mutantes que protagonizou uma série de filmes de sucesso nos anos 2000. A Marvel reunirá parte do elenco original, incluindo Patrick Stewart (Professor Xavier), Ian McKellen (Magneto), James Marsden (Ciclope), Kelsey Grammer (Fera), Rebecca Romijn (Mística) e Alan Cumming (Noturno).

A produção também marcará o retorno de personagens conhecidos do público, como Chris Evans, que interpretou Steve Rogers, o primeiro Capitão América; Chris Hemsworth, no papel de Thor; e Tom Hiddleston, como Loki. Eles dividirão as telas com o novo Quarteto Fantástico, equipe formada por Pedro Pascal (Senhor Fantástico), Vanessa Kirby (Mulher Invisível), Joseph Quinn (Tocha Humana) e Ebon Moss-Bachrach (Coisa).

A trama deverá explorar as chamadas ‘incursões’, fenômeno em que diferentes universos entram em colisão, colocando em risco a existência de mundos inteiros. Diante da ameaça, os heróis serão obrigados a lutar uns contra os outros para salvar seus próprios mundos.

O conflito terá continuidade em 'Vingadores: Guerras Secretas', programado para 17 de dezembro de 2027, e concluirá a atual saga da Marvel.



















