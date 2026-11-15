Espetáculo da francesa Nadia Robinet explora a escrita como resistência

Uma mulher procura, por meio da escrita, dar forma aos sentimentos que a atravessam: o sofrimento, desejo, amor, raiva e a necessidade de ser ouvida. Essa é a proposta de 4.48 psicose, última peça teatral da dramaturga Sarah Kane. Interpretado e produzido pela atriz francesa Nadia Robinet, o espetáculo terá duas apresentações, neste domingo (15/11) e na terça-feira (17/11), às 19h. Com ingressos a partir de R$ 15, a peça faz parte da comemoração de 10 anos da Ocupação internacional first body programme, no Espaço Cultural Renato Russo.

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A apresentação teatral explora a complexidade da voz, lucidez, poesia e humor da personagem. Segundo a intérprete Nadia Robinet, o sofrimento psíquico está presente na protagonista, porém não é a única coisa que a define. A atriz explica que escolheu a obra pela força e vitalidade da escrita. "Quis colocar a figura da escritora no centro do palco: uma mulher que busca suas palavras, constrói um pensamento, ama e luta para preservar sua voz. Foi essa força criadora que tive vontade de compartilhar", comenta.

A peça acontece em um espaço cênico minimalista e é dividida em três eixos centrais: a figura da escritora, a luta pela própria liberdade e o uso da criação como resistência. "Esses eixos se entrelaçam por meio do texto, do corpo, da voz e do universo sonoro. O corpo não serve simplesmente para ilustrar as palavras: ele percebe, busca, resiste e faz emergir aquilo que a palavra, sozinha, não consegue expressar. A música e os silêncios participam dessa travessia, assim como a poesia e o humor", explica Nadia.

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"Sarah Kane tem algo de uma heroína punk, radical e eterna", analisa Nadia. A obra de Sarah Kane se caracteriza pela profundidade psicológica dos personagens e pelas imagens agressivas e chocantes. A atriz conta que foi atraída pela liberdade e pela maneira de abalar as formas e expectativas da dramaturga britânica. "É essa escritora que quero levar ao palco: uma mulher que luta para dar forma à sua experiência e fazer sua voz ser ouvida. Situo sua força de resistência justamente nesse gesto de criação."

Segundo Nadia, a expectativa para o encontro com o público brasileiro é de muita curiosidade sobre como a proposta irá ressoar em espectadores com língua, histórias e referências diferentes. "Espero que as apresentações e os diálogos possibilitem um encontro recíproco", afirma. "Quero compartilhar minha leitura de Sarah Kane e permitir que o olhar do público brasileiro também me transforme."

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A Ocupação internacional first body programme ocorre até 21 de novembro e reúne quatro espetáculos internacionais que vão se revezar nos palcos do Espaço Cultural Renato Russo. Também fazem parte do evento apresentações de trabalhos artísticos, mostra de filmes e oficinas. O First body programme é um projeto de pesquisa internacional contínuo que nasceu na Universidade de Brasília (UnB).

Serviço



4.48 psicose de Sarah Kane

Com Nadia Robinet. Hoje, às 19h, no Espaço Cultural Renato Russo 508 Sul (Comércio Residencial Sul 508, Bloco A - Asa Sul). Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada). Classificação: 16 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel



