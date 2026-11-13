Constituição brasileira vira acessório de Daniela Mercury no Grammy

Daniela Mercury participa da 27ª edição anual do Grammy Latino na MGM Grand Garden Arena, em 12 de novembro de 2026, em Las Vegas - (crédito: Ian Maule/Getty Images/AFP (Photo by Ian Maule / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) )

A cantora Daniela Mercury levou um símbolo da democracia brasileira ao tapete vermelho do Grammy Latino 2026. Na quinta-feira (12/11), em Las Vegas, nos Estados Unidos, a artista chamou a atenção ao combinar o vestido azul-claro com uma bolsa que reproduzia a capa da Constituição Federal de 1988.

O acessório, uma clutch prateada com aplicações de pedrarias, foi escolhido para compor o visual assinado pelo estilista brasileiro Lino Villaventura. Nas redes sociais, Daniela explicou a mensagem por trás da produção. "Carrego o céu do Brasil na roupa e a Constituição na mão. Um look democrático", escreveu ao publicar fotos da noite.

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A escolha reforça uma característica presente na trajetória da baiana: usar a música e a exposição pública para se posicionar sobre questões sociais e políticas. Ao longo da carreira, a cantora já associou suas apresentações e manifestações públicas a pautas como a defesa da democracia e dos direitos humanos.

A passagem pelo Grammy Latino também foi marcada por uma homenagem à contribuição de Daniela para a música. Na segunda-feira (9), ela recebeu o Prêmio à Excelência Musical, concedido pela Academia Latina da Gravação a artistas que tiveram atuação relevante na indústria musical.

Com a premiação, Daniela se tornou a primeira representante do axé music a receber a honraria. A homenagem reconhece a trajetória da cantora e sua contribuição para a música latina.











