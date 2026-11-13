Constituição brasileira vira acessório de Daniela Mercury no Grammy

A cantora Daniela Mercury levou um símbolo da democracia brasileira ao tapete vermelho do Grammy Latino 2026. Na quinta-feira (12/11), em Las Vegas, nos Estados Unidos, a artista chamou a atenção ao combinar o vestido azul-claro com uma bolsa que reproduzia a capa da Constituição Federal de 1988.
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O acessório, uma clutch prateada com aplicações de pedrarias, foi escolhido para compor o visual assinado pelo estilista brasileiro Lino Villaventura. Nas redes sociais, Daniela explicou a mensagem por trás da produção. "Carrego o céu do Brasil na roupa e a Constituição na mão. Um look democrático", escreveu ao publicar fotos da noite.
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A escolha reforça uma característica presente na trajetória da baiana: usar a música e a exposição pública para se posicionar sobre questões sociais e políticas. Ao longo da carreira, a cantora já associou suas apresentações e manifestações públicas a pautas como a defesa da democracia e dos direitos humanos.
A passagem pelo Grammy Latino também foi marcada por uma homenagem à contribuição de Daniela para a música. Na segunda-feira (9), ela recebeu o Prêmio à Excelência Musical, concedido pela Academia Latina da Gravação a artistas que tiveram atuação relevante na indústria musical.
Com a premiação, Daniela se tornou a primeira representante do axé music a receber a honraria. A homenagem reconhece a trajetória da cantora e sua contribuição para a música latina.