João Gomes explode e bate de frente com ex-ator da Globo após ser acusado de usar roupa do sertão como fantasia

Uma discussão sobre a representação da cultura nordestina na televisão acabou envolvendo João Gomes e o ator Tuca Andrada.

O cantor se manifestou nas redes sociais após ter seu tradicional traje de vaqueiro classificado como fantasia pelo artista. Irritado com a comparação, o pernambucano defendeu suas origens e explicou o significado das peças de couro que costuma vestir.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A polêmica começou quando Tuca comentou sobre a aparência de João Gomes em meio ao debate envolvendo a novela "Lá na Minha Terra", nova produção da TV Globo, que estreou na segunda-feira (9).

Em uma publicação, o ator comparou o visual do cantor ao de pessoas que utilizam roupas típicas alemãs em festas tradicionais de Santa Catarina.

"Agora toda vez que eu vejo o João Gomes fantasiado de vaqueiro sertanejo, eu lembro daqueles catarinenses fantasiados de alemães", escreveu Tuca.

A declaração chegou ao conhecimento do artista, que decidiu responder por meio de vídeos publicados nos stories do Instagram na terça-feira (10). João demonstrou indignação e questionou a classificação de suas vestimentas como fantasias.

"Rapaz, eu abri o Instagram e agora eu estou 'pôdi' mesmo. Meu irmão, véi, isso é fantasia de quê? Eu me fantasio de quê? Você tá doido, véi. E a galera falado como isso fosse verdade, isso não é fantasia não. Isso é gibão, isso é uma perneira, isso é o guarda-peito e esse couro é muito valioso, véi. Você tá doido?", disparou.

O cantor também fez questão de explicar que sua relação com a cultura dos vaqueiros não é uma escolha estética ou uma caracterização artística. Segundo ele, a tradição está diretamente ligada à história de sua família e à cidade pernambucana onde nasceu.

"Você sabe quem é meu avô? Você sabe quem são meus tios, minha família? Você sabe como é meu nome, pelo menos? Meu nome é João Fernando, Fernando de um grande vaqueiro, que foi meu tio, lá em Serrita, no Pernambuco, onde eu nasci, véi. Eu faço festa dos vaqueiros de couro todo ano é que pra isso não morrer", completou.