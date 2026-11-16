Mari Fernandez grava DVD inédito em Brasília no fim de novembro

A cantora Mari Fernandez escolheu a capital federal como cenário para o próximo grande passo de sua carreira. No dia 28 de novembro, um sábado, a artista sobe ao palco do Ginásio Nilson Nelson para a gravação de seu novo projeto audiovisual. A apresentação promete ser um marco histórico para o local. Segundo a própria cantora, ela será a primeira mulher a registrar um DVD na arena brasiliense. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site oficial da produtora R2.

Embora o mercado fonográfico atual utilize amplamente o termo "audiovisual", Mari faz questão de manter o romantismo e a grandiosidade do formato tradicional. O show marca o retorno da artista às grandes produções após cerca de dois anos dedicados a projetos mais intimistas, como o Mari no barzinho. "A galera chama de audiovisual, mas eu ainda sou à moda antiga de chamar de meu novo DVD. Para finalizar esse ano, que é tão especial na minha vida, nada melhor do que gravar algo maior", afirma a cantora.

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Mesmo diante da facilidade e da praticidade de produzir videoclipes isolados em estúdio na era do streaming, Mari Fernandez defende que a experiência de gravar um DVD diante de uma multidão continua insubstituível para o sucesso de um trabalho musical. "Por mais que a gente tenha a facilidade de fazer tudo rápido hoje — se quiser gravar um clipe amanhã, a gente faz e lança —, nada se compara ao calor humano de uma grande massa cantando suas músicas e jogando energia positiva", explica.

O setlist do DVD em Brasília vai mesclar canções inéditas com regravações de sucesso. O grande destaque fica por conta do resgate de Teu amigo cuidou, uma versão em português de Halo, clássico da Beyoncé. A faixa chegou a ser registrada no primeiro DVD de Mari, em Fortaleza, mas nunca pôde ser lançada oficialmente nas plataformas digitais por falta de liberação dos direitos autorais.

"Recebi a autorização da Beyoncé para lançar essa música, dois anos depois. Vai ser especial porque aqui em Brasília vou ter a oportunidade de gravar um clipe oficial dessa faixa e disponibilizá-la em todas as plataformas", comemora a artista.