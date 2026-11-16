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Mari Fernandez grava DVD inédito em Brasília no fim de novembro

Cantora se apresenta no Ginásio Nilson Nelson no dia 28 de novembro. Projeto marca estreia feminina em gravações no espaço e traz versão autorizada de hit da Beyoncé

Mari Fernandez sobe aos palcos do Nilson Nelson em 28 de novembro para gravação do audiovisual - (crédito: Reprodução/Instagram)
Mari Fernandez sobe aos palcos do Nilson Nelson em 28 de novembro para gravação do audiovisual - (crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Mari Fernandez escolheu a capital federal como cenário para o próximo grande passo de sua carreira. No dia 28 de novembro, um sábado, a artista sobe ao palco do Ginásio Nilson Nelson para a gravação de seu novo projeto audiovisual. A apresentação promete ser um marco histórico para o local. Segundo a própria cantora, ela será a primeira mulher a registrar um DVD na arena brasiliense. Os ingressos já estão disponíveis para venda no site oficial da produtora R2.

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Embora o mercado fonográfico atual utilize amplamente o termo "audiovisual", Mari faz questão de manter o romantismo e a grandiosidade do formato tradicional. O show marca o retorno da artista às grandes produções após cerca de dois anos dedicados a projetos mais intimistas, como o Mari no barzinho. "A galera chama de audiovisual, mas eu ainda sou à moda antiga de chamar de meu novo DVD. Para finalizar esse ano, que é tão especial na minha vida, nada melhor do que gravar algo maior", afirma a cantora.

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Mesmo diante da facilidade e da praticidade de produzir videoclipes isolados em estúdio na era do streaming, Mari Fernandez defende que a experiência de gravar um DVD diante de uma multidão continua insubstituível para o sucesso de um trabalho musical. "Por mais que a gente tenha a facilidade de fazer tudo rápido hoje — se quiser gravar um clipe amanhã, a gente faz e lança —, nada se compara ao calor humano de uma grande massa cantando suas músicas e jogando energia positiva", explica. 

O setlist do DVD em Brasília vai mesclar canções inéditas com regravações de sucesso. O grande destaque fica por conta do resgate de Teu amigo cuidou, uma versão em português de Halo, clássico da Beyoncé. A faixa chegou a ser registrada no primeiro DVD de Mari, em Fortaleza, mas nunca pôde ser lançada oficialmente nas plataformas digitais por falta de liberação dos direitos autorais.

"Recebi a autorização da Beyoncé para lançar essa música, dois anos depois. Vai ser especial porque aqui em Brasília vou ter a oportunidade de gravar um clipe oficial dessa faixa e disponibilizá-la em todas as plataformas", comemora a artista.

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Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 16/11/2026 14:34
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