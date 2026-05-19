Do barzinho ao palco: Mari Fernandez volta às origens com novo projeto

Faltando menos de um mês para o início das festividades do São João, a cantora Mari Fernandez lançou o projeto Mari no Barzinho, em Fortaleza. A produção, em sua quarta edição, remete ao começo da trajetória da cantora que cantava nos bares da cidade — lugar que, para ela, sempre foi uma escola. O álbum tem seis músicas que variam entre lançamentos inéditos e releituras, todas confirmadas no repertório para as apresentações do São João.

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Em 2001, lá em Alto Santo, no Ceará, nascia Mariana Fernandes de Sousa — hoje conhecida como Mari Fernandez. Aos 7 anos cantava na igreja, aos 10 aprendeu a tocar violão e aos 15 compôs a primeira música. Mas foi em 2021 que as coisas começaram a mudar, quando lançou a música Não, não vou. De repente, a jovem que saiu de sua cidade natal para tentar a vida como cantora em Fortaleza e que cantava de barzinho em barzinho viralizou nas redes. “Meu sonho era cantar no barzinho que gravei o Mari no Barzinho. Eu ia lá e entregava meu cartãozinho para o gerente, querendo que ele me contratasse”, conta.

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Para Mari, voltar nesse lugar em um momento de ascensão na carreira é mágico e representa a história construída em Fortaleza. O Mari no Barzinho já passou pelo Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Goiânia. A cada cidade, o repertório muda e leva algo novo da carreira da artista, dessa vez as músicas têm algo que domina a quarta edição do projeto: alegria. “Eu definiria como ‘músicas para lascar o coração’, isso é um fato. Não tem como você ouvir e não sentir aquela vontade de tomar uma. Às vezes tem uma sofrência, outras mais alegres. Eu acho que a definição desse repertório é muito essa. A gente traz muita diversão nesse projeto”, explica. As músicas transitam entre piseiro, forró e sertanejo. Segundo a cantora, é uma mistura de ritmos, letras e melodias para que a galera se divirta.

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A proposta conversa diretamente com o público de Fortaleza que, com alegria e calor humano, recebeu Mari Fernandez. “Fazia um tempo que os meus fãs pediam para eu gravar algum no Nordeste. E aí não teria como eu gravar no Nordeste e o primeiro não ser em Fortaleza, que durante tanto tempo foi a minha casa. A gente tem uma história muito forte e a energia é diferente, é um lugar que me abraçou”.

O repertório, que foi pensado também para o São João, tem Telefone sem fio, Tudo e um pouquinho, 4:30 da manhã, Rapariga, Amor Amor, Ainda bem, Versão saliente e Vai lá e tenta. As músicas foram pensadas e produzidas para combinar com a história de cinco anos de carreira de Mari Fernandez, que será contada nos shows. Além disso, um dos momentos dos shows será a montagem de um barzinho no meio da apresentação. “Eu vou chamar a galera que estará no show para beber comigo, tomar uma e a gente cantar, se divertir para caramba”, afirma. Com mais de 40 shows marcados, a cantora conta que os preparativos para essa época do ano estão sendo gigantescos: “É realmente um momento que a gente faz muito show, agenda muito lotada, a gente espera o ano inteiro por isso”.

Mari Fernandez pretende fazer shows no Distrito Federal no São João e revelou que Brasília é um lugar no qual ela tem muita vontade de gravar um DVD ou até mesmo um Mari no Barzinho. “Já toquei muito em Brasília, gosto muito. Inclusive, é um dos lugares em que eu tenho muita vontade de gravar algum projeto. Acho que, na hora certa, se a gente tiver a oportunidade. Eu não sei se a galera de Brasília vai gostar, mas se a galera gostar, em breve eu quero gravar”, finaliza.