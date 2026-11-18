O grande lançamento da Rockstar Games está para acontecer nesta quinta-feira (19/11) e as primeiras críticas do jogo foram publicadas na plataforma Metacritic que reúne veículos do mundo inteiro para formar uma nota geral de algum produto de entretenimento.
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Com pouco menos de 150 críticas, o jogo já consta com 99 de nota, o valor mais alto do site. Até o momento o único outro jogo a conseguir o valor mais alto foi The Legend of Zelda: Ocarina of Time no lançamento original para o Nintendo 64.
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Mídias acima de 90 pontos na nota geral da crítica recebem um selo chamado de “Must Play” — que significa "deve jogar" em tradução livre — marcando o título como um dos jogos imperdíveis. Apesar do feito rápido no Metacritic, a nota ainda pode variar conforme mais críticas forem sendo captadas pelo sistema da plataforma.
GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. O título contará com a primeira dupla de protagonistas que viverão aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos.
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Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro.
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