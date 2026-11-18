Quem adquirir o jogo terá acesso a itens exclusivos - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)

O grande lançamento da Rockstar Games está para acontecer nesta quinta-feira (19/11) e as primeiras críticas do jogo foram publicadas na plataforma Metacritic que reúne veículos do mundo inteiro para formar uma nota geral de algum produto de entretenimento.

Com pouco menos de 150 críticas, o jogo já consta com 99 de nota, o valor mais alto do site. Até o momento o único outro jogo a conseguir o valor mais alto foi The Legend of Zelda: Ocarina of Time no lançamento original para o Nintendo 64.

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Mídias acima de 90 pontos na nota geral da crítica recebem um selo chamado de “Must Play” — que significa "deve jogar" em tradução livre — marcando o título como um dos jogos imperdíveis. Apesar do feito rápido no Metacritic, a nota ainda pode variar conforme mais críticas forem sendo captadas pelo sistema da plataforma.

GTA 6 está em desenvolvimento há pelo menos 13 anos dentro da Rockstar Games. O título contará com a primeira dupla de protagonistas que viverão aventuras de crime ao melhor estilo Bonnie e Clyde. Lucia Caminos e Jason Duval vão explorar Leonida, uma versão fictícia da Flórida, nos Estados Unidos.

Grand Theft Auto VI já está disponível para compra na pré-venda. O título chega ao PlayStation 5 e Xbox Series X|S em 19 de novembro.