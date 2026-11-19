Sérgio Sacani será o apresentador nos quatro dias do Space Today Experience - (crédito: Divulgação)

Para os amantes de ciência e cultura geek, Brasília recebe nesta semana a terceira edição do Space Today Experience. Desta quinta-feira (19/11) a domingo (22/11), o Pavilhão do Parque da Cidade se transforma em uma experiência imersiva que conecta ciência, tecnologia, entretenimento e cultura geek. Pensado para públicos de diferentes idades, o encontro gratuito acontece das 14h às 19h e reúne atrações, personalidades da internet, criadores de conteúdo e atividades interativas.

O Space Today Experience traz a proposta de aproximar o público do universo científico e tecnológico de forma acessível e descontraída. O evento oferece campeonatos que somam R$80 mil em premiações, abrangendo diversas modalidades de esports, concurso de cosplay e cospobre, além de Just Dance. Os participantes também terão acesso a uma arena de computadores, simuladores, palestras e várias atividades interativas.

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Entre os nomes confirmados nesta edição estão Julio Balestrin, Murilo Couto, Biólogo Henrique, Richard Rasmussen, Bistecone, Gabriel Coxinha, Renato Cariani, Thiago sem T, Muca Muriçoca e Feh Dubs. A apresentação e o comando da experiência ficam por conta de Sérgio Sacani, mais conhecido como Serjão dos Foguetes, idealizador e anfitrião do projeto. A entrada é gratuita, mediante retirada de ingresso pela Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível. Mais informações, programação completa e regulamentos das competições estão disponíveis no Instagram do evento @spacetodayxp.

Serviço

Space Today Experience – 3° edição

Nesta quinta-feira (19/11) até domingo (22/11), das 14h às 19h, no Pavilhão de Exposições Parque da Cidade. Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso pela Sympla e doação de 1kg de alimento não perecível.

*Estagiária sob a supervisão de Nahima Maciel