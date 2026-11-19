Ator de série famosa que morreu no mar era um 'bom nadador', diz pai - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte inesperada de Alexander Haskin, de 38 anos, continua sem explicação para os familiares.

O pai do ator, Dana Haskin, revelou que o filho tinha boas habilidades na água e sabia nadar muito bem.

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A declaração aumentou as dúvidas da família sobre o que teria levado o artista a entrar no mar pelo píer de Santa Mônica, na Califórnia, Estados Unidos.

Em entrevista ao jornal California Post, Dana contou que Alexander não demonstrava sinais de preocupação antes do episódio.

Pelo contrário, o ator estava animado com a possibilidade de passar o Dia de Ação de Graças ao lado dos parentes, ainda em novembro.

O último contato entre pai e filho aconteceu na manhã de segunda-feira (16), quando Alexander enviou uma breve mensagem.

Dana preferiu não revelar o conteúdo, mas afirmou que a comunicação deixou ainda mais questionamentos sobre as circunstâncias da morte.

A família também tenta compreender o que aconteceu nos momentos que antecederam a entrada do ator no mar.

Relatos iniciais de testemunhas apontaram uma suposta discussão com uma mulher, que teria sido atingida por um tapa antes de Alexander pular a grade do píer. O pai, porém, afirmou desconhecer quem seria a mulher.

Diante da falta de respostas, Dana levantou a possibilidade de o filho ter tomado uma decisão impulsiva em meio a uma situação emocional.

Alexander morreu na segunda-feira (16), após ser retirado da água nas proximidades do píer de Santa Mônica.

Equipes de resgate realizaram manobras de reanimação, mas o artista não resistiu. Ele foi declarado morto pouco antes das 17h, horário local.

O ator teve participações em produções televisivas como "You", da Netflix, "The Rookie" e "Mayans M.C.".

Além da carreira artística, trabalhava como personal trainer e havia servido na Força Aérea dos Estados Unidos como policial militar.

A investigação sobre as circunstâncias da morte permanece em andamento.