Natural de Portel, na região do Marajó, no Pará, Yonn Levy acompanhou Avenida Brasil em 2012 como tantos outros brasileiros — mas com um detalhe que hoje dá à história um sabor especial: à época, ele já fazia teatro em Belém, para onde viajava a cada 15 dias para participar das aulas, e sonhava em seguir a carreira de ator. Pouco depois, decidiu se mudar para o Rio de Janeiro para estudar na CAL. Tantos anos mais tarde, é ele quem entra em cena na continuação da trama que acompanhava com admiração.

"Assistia todos os dias! A novela foi um fenômeno no Pará. Por onde a gente passava, as pessoas comentavam sobre os personagens e os acontecimentos da trama. Era um assunto presente nas conversas de todo mundo", lembra o ator que, agora, vive Lucio em Avenida Brasil 2.

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A chegada ao projeto é resultado de anos de estudo, trabalho e persistência. "O teatro me deu uma base muito importante como ator, ensinou sobre disciplina, entrega e construção de personagens. A formação na CAL e as experiências que vieram depois, no teatro e no audiovisual, foram fundamentais para o meu amadurecimento profissional", afirma Yonn. "Chegar a um projeto dessa dimensão é muito especial e representa mais um passo nessa caminhada", completa o ator de 30 anos.

"Estou muito feliz e grato por fazer parte desse projeto. É um momento que estou vivendo com entusiasmo, responsabilidade e muita expectativa", comemora Yonn Levy, que teve breves passagens por outras produções no audiovisual, mas terá seu primeiro personagem fixo.

Yonn Levy, ator (foto: Arquivo pessoal)

Lembranças

Em relação à primeira versão, Yonn destaca a força do elenco. "Avenida Brasil reuniu um elenco extraordinário, com atores que entregaram interpretações de excelência. Cada personagem tinha sua força e contribuía para tornar aquela história tão marcante", comenta.

Mesmo diante de um time tão harmônico, o jovem ator tem seus preferidos e arrisca dois nomes: "Escolheria o Leleco, interpretado pelo Marcos Caruso, e a Carminha, vivida pela Adriana Esteves. São personagens muito diferentes, mas que ficaram na minha memória pela força das interpretações e pela maneira como conquistaram o público".

Sobre entrar em uma continuação tão aguardada, o ator prefere encarar o desafio como conquista: "Encaro principalmente como uma realização. Sei da dimensão e da expectativa que envolvem esse projeto, e isso também traz uma grande responsabilidade. Mas procuro transformar essa expectativa em motivação, mantendo o foco no trabalho, na preparação e na oportunidade de aprender e crescer profissionalmente".

Orgulho do Pará

Se o Yonn que chegou do Pará em 2013 pudesse ver o momento atual, o que diria? "Acho que ele ficaria emocionado e orgulhoso de tudo o que foi construído até aqui. Eu saí do Pará cheio de sonhos, talvez nem imaginasse os caminhos que a vida poderia abrir. Eu diria a ele para continuar acreditando, estudando e persistindo, porque cada experiência vale a pena", diz.

Mas ele tem uma certeza: o Yonn de hoje diria, principalmente, para o de trás nunca esquecer de onde veio. "O Pará segue comigo em cada conquista", conclui.