Leonor Leal propõe um olhar inovador sobre as possibilidades expressivas do flamenco em sua 'conferência dançada' em Brasília - (crédito: Divulgação)

O Instituto Cervantes de Brasília e a Embaixada da Espanha apresentam Leonor Leal na capital federal. Reconhecida pela pesquisa no flamenco contemporâneo, a bailarina espanhola chega a Brasília durante turnê pelo Brasil com a conferência dançada El lenguaje de las líneas.

O espetáculo propõe um olhar sobre as possibilidades expressivas dessa manifestação artística. No palco, a criadora aproxima dança, palavra, memória e ritmo, oferecendo ao público uma oportunidade de conhecer uma obra que amplia os caminhos da arte flamenca.

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Diálogo entre gesto, história e reflexão

Na apresentação, Leonor Leal combina movimento, fala e percussão corporal. O trabalho investiga as relações entre o gesto e sua representação, explorando formas de registrar e transmitir a dança.

A criação toma como referência a bailarina espanhola Antonia Mercé, conhecida como La Argentina, e sua conferência sobre o universo da dança realizada em Paris. A partir dessa conversa com a memória e a história, a montagem transita entre a performance cênica e a reflexão.

Com linguagem própria e abordagem contemporânea, a artista examina os limites do flamenco e seus diálogos com outras formas de criação. Em El lenguaje de las líneas, a bailarina convida o público a enxergar a dança para além de passos e movimentos, tratando o corpo como uma linguagem que preserva histórias, pensamentos e comunicação.

Trajetória da artista

Nascida em Jerez de la Frontera, na Espanha, em 1980, Leonor Leal possui formação em dança clássica e espanhola. Ao longo dos anos, encontrou no flamenco seu principal campo de expressão e pesquisa coreográfica.

Em sua trajetória artística, integrou o Ballet Flamenco de Andalucía, dirigido por Cristina Hoyos. A bailarina também trabalhou ao lado de nomes expressivos da dança espanhola, como Antonio El Pipa, Andrés Marín e Javier Barón.

Serviço

El lenguaje de las líneas

Com Leonor Leal. Nesta terça-feira (24/11), às 19h30, no Instituto Cervantes de Brasília (SEPS 707/907 Sul, Conjunto D). Entrada gratuita, sujeita à capacidade do auditório

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.