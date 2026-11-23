Vivendo um dos momentos mais especiais de sua carreira, Analu Pimenta acaba de ser anunciada como a nova apresentadora do Palco Blast! by Seara da CCXP26, um dos espaços de destaque do maior festival de cultura pop do Brasil. Atriz, cantora e dubladora, a artista chega ao evento em uma fase de grandes conquistas profissionais, marcada pelo reconhecimento nos palcos, pelo sucesso na dublagem e por novos desafios no entretenimento.

Recentemente, Analu conquistou dois importantes reconhecimentos por sua atuação em TINA – Tina Turner, o musical: o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz em Musicais e o Prêmio Potências 2026, na categoria Atriz de Teatro. Na montagem, a artista deu vida à icônica Rainha do Rock, em uma interpretação que destacou sua potência vocal, presença cênica e versatilidade, consolidando um dos trabalhos mais marcantes de sua trajetória.

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“Foi quase que o fechamento de um ciclo e início de outro. O fechamento de um ciclo de muita resiliência e muita coragem”, relembra. A experiência de dar vida à cantora também trouxe aprendizados que ultrapassaram os palcos. Agora, Analu deseja explorar novas possibilidades artísticas. “Gostaria de ocupar lugares que as pessoas não imaginam pessoas como eu ocupando”, afirma.

Atualmente, a atriz está na reta final da temporada de Percy Jackson – O ladrão de raios: O musical, espetáculo inspirado na famosa saga literária. Na produção, interpreta quatro personagens, entre eles Sally Jackson, mãe do protagonista, demonstrando mais uma vez sua capacidade de transitar entre diferentes universos e linguagens artísticas.

Com mais de 15 anos de trajetória, Analu também conquistou o público por meio da dublagem. Entre seus trabalhos de destaque está Rumi, protagonista da animação Guerreiras do K-Pop, sucesso da Netflix, personagem à qual empresta sua voz tanto nos diálogos quanto nas canções. A artista também integra a versão brasileira do live-action de Moana, da Disney, dando voz a Sina, mãe da protagonista.