A Marvel anunciou, nesta segunda-feira (23/11), o trailer final do novo filme Vingadores: Doutor Estranho. A data de estreia do longa nos cinemas brasileiros é o dia 16 de dezembro de 2026, uma quarta-feira.

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Lançamento mais aguardado do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) desde Vingadores: Ultimato (2019), o novo capítulo de união entre diversos dos mais poderosos heróis da Terra é o 39º filme da franquia em 18 anos.

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O trailer da vez traz uma série de novidades para os fãs. Ao contrário das prévias anteriores, que se limitaram a mostrar os retornos de Steve Rogers (Chris Evans) como Capitão América e a inclusão dos X-Men na trama, o trailer final fornece mais detalhes sobre o processo de retorno de Rogers ao contexto, e sobre como a volta está diretamente ligada aos acontecimentos da última aparição na pele do herói.

Da mesma forma, há ainda a empolgação oriunda da cena pós-crédito da série VisionQuest, que mudou os rumos do MCU após a revelação dos acontecimentos em volta da Feiticeira Escarlate.

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Outro detalhe digno de grande expectativa por parte do público é a volta do ator Robert Downey Jr. à franquia. Ao contrário das aparições anteriores, na pele do Homem de Ferro, voltará como o Doutor Estranho, o vilão principal do enredo.

Com 2 horas e 45 minutos de duração, o novo filme estará liberado nas salas de cinema de todo o mundo no dia 18 de dezembro. A pré-venda de ingressos já está disponível em diversos estados do Brasil.

Assista ao trailer final completo: