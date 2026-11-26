Arte de rua ocupou a capital durante o processo de redemocratização do Brasil - (crédito: Divulgação)

Antes de a arte urbana ganhar o reconhecimento e a visibilidade que tem hoje, artistas já ocupavam muros, tapumes, viadutos e calçadas de Brasília com intervenções experimentais e sem autorização. Parte dessa história, construída entre as décadas de 1970 e 1990, é recuperada no livro Fixtéticos: Memórias da Rua – Brasília 1978/1997, lançado hoje, no Espaço Cultural Renato Russo, na 508 Sul. O evento gratuito ocorre das 15h às 20h, com roda de conversa e exposição comentada.

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A publicação é assinada pelos artistas Antonio Delei e Lila Sardinha, que há quase cinco décadas participam da cena cultural brasiliense. A obra reúne textos e registros visuais de intervenções realizadas no Distrito Federal, em um período marcado pela experimentação artística e pelas transformações políticas do país. A proposta é preservar uma parte da memória cultural da capital, reunindo experiências que ajudaram a levar a produção artística para além dos ateliês e galerias.

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O recorte temporal escolhido pelos autores acompanha um momento de mudanças na sociedade brasileira. No final dos anos 1970, com o enfraquecimento da ditadura militar, a anistia e o retorno de pessoas que estavam exiladas, também crescia o desejo de aproximar a Universidade de Brasília (UnB) da cidade. Foi nesse contexto que estudantes de arte começaram a formar grupos e buscar as ruas como espaço de criação e convivência.

“É um momento em que alunos de arte da Universidade de Brasília começam a se encontrar, conversar nos corredores, formar grupos, o desejo de sair daquelas quatro paredes, dos ateliês e ir para a rua, ocupar a rua. Esse processo de libertação das ruas foi andando junto com a redemocratização do Brasil”, conta Lila.

Segundo a artista, os grandes espaços vazios da capital também favoreciam as intervenções e permitiam experimentar uma arte pública, gratuita e aberta à participação do público. Viadutos, pontos de ônibus, tapumes de obras, paredes públicas, calçadas e meios-fios estavam entre os principais espaços utilizados pelos artistas.

Viabilizada com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), a obra terá tiragem de mil exemplares. Desse total, 300 serão distribuídos em escolas públicas, bibliotecas e centros culturais. O projeto prevê ainda uma versão digital com descrição textual das imagens e a produção de dez exemplares impressos em Braille. Durante o lançamento, haverá interpretação em Libras e audiodescrição.

Além da apresentação no Espaço Cultural Renato Russo, o livro também será lançado na Universidade de Brasília (UnB) até dezembro. Os exemplares impressos estarão disponíveis durante os eventos e, posteriormente, em livrarias parceiras da cidade.

Serviço

Lançamento do livro “Fixtéticos: Memórias da Rua – Brasília 1978/1997”

Hoje, das 15h às 20h, no Espaço Cultural Renato Russo – 508 Sul. Entrada gratuita. Classificação livre