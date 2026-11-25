Tela de Paulino Aversa da mostra "Kombinação Revisitada" em Brasília, que explora a versatilidade das Kombis - (crédito: Divulgação)

O artista plástico Paulino Aversa inaugura a exposição Kombinação Revisitada, a primeira da Galeria Nick Elmoor, que inaugura nesta quarta-feira (25/11), às 19h, no Centro Cultural Universo Grãos.

Com 13 obras e dividida entre telas e objetos, a mostra resgata uma pesquisa de mais de duas décadas sobre as funções da Kombi no ambiente urbano. Ao notar que o veículo assumiu papéis de oficina, loja e moradia em feiras e festas da cidade, Aversa levou essas adaptações para a pintura e imaginou outros cenários.

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Esse trabalho começou com a série Kombinação — Uma Van Filosofia, lançada em 2003. Integrante da primeira geração de artistas plásticos de Brasília, Aversa soma prêmios em salões de arte, realizou mais de 30 exposições individuais e integrou mostras internacionais, a exemplo de Caleidoscópio Brasileiro, em Bogotá, na Colômbia.

Espaço cultural na Asa Sul

Idealizado pelo ator Adriano Siri, cofundador da Cia. de Comédia Os Melhores do Mundo, o Centro Cultural Universo Grãos surge a partir do movimento Somos Todos Grãos. O local reúne a Galeria Nick Elmoor, o Teatro do Siri, biblioteca de artes e salas destinadas a oficinas, reuniões e cursos em uma área de mais de 300 m².

Com o lema "arte, cultura e encontro", o espaço busca oferecer uma estrutura permanente para produtores e artistas desenvolverem projetos e apresentarem suas criações ao público da cidade.

Música na abertura

Durante a estreia, às 19h30, o Teatro do Siri recebe o Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Com coordenação do maestro Cláudio Cohen, o grupo apresenta clássicos da MPB. Cohen toca violino com Lilian Raiol, acompanhados por Márcio da Costa na viola e Rodolpho Borges no violoncelo.

Serviço

Kombinação Revisitada

Exposição de Paulino Aversa. Nesta quarta-feira (25/11), às 19h30, na Galeria Nick Elmoor (CLS 506, loja 19A, 2º andar, com entrada pela W3 Sul). Visitação de quarta a sexta, das 15h às 20h, e aos sábados e domingos, das 9h30 às 13h30.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.