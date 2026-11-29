Ambientada em uma redação de jornal local em Ohio, Estados Unidos, The paper acompanha o cotidiano dos funcionários do Toledo Truth Teller, periódico que enfrenta dificuldades para se manter relevante em meio às transformações do mercado de comunicação. À frente da equipe caótica está Ned Sampson (Domhnall Gleeson), editor que tenta recuperar o prestígio da publicação enquanto lida com as diferentes personalidades e os conflitos que movimentam o ambiente de trabalho. Na segunda temporada, disponível na HBO Max, a comédia derivada do universo de The office acompanha os repórteres em busca de uma nova reportagem de impacto, após ser reconhecida pelo prêmio Ohio Journalism Awards.

Responsável pelo papel de Barry, um jornalista premiado, o ator Duane Shepard Sr. garante que as histórias contadas em The paper se aplicam a qualquer ambiente de trabalho, em qualquer lugar do mundo. "Para começar, somos muito engraçados", ri. "Acho que quem assiste à série realmente se diverte com o humor e as interações entre os personagens", pondera. "Tem algo para todos os gostos", acrescenta Eric Rahil, que dá vida a Travis Bienlien.

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Para quem estava em cena, o maior desafio foi, justamente, não rir durante as gravações, revelam os atores. "Temos um elenco tão talentoso, que é hilário em tudo que faz", elogia Shepard Sr. "Os momentos em que mais tive dificuldades para me controlar foram quando eu contracenava com Duane", conta Rahil. "Ele diz uma coisa e é preciso um esforço enorme para não cair na risada. Há um episódio em que ele faz uma massagem no Domhnall Gleeson que eu realmente não consegui me segurar", destaca.

Novos papéis na redação

Nos novos episódios, Barry, o mais velho da redação, ganha um protagonismo maior em relação à primeira temporada. "Antes, ele era praticamente ignorado. Não sabíamos como estava a mente dele. Agora, está mais engajado, lúcido e participando ativamente da equipe. Acredito que ele esteja muito empolgado com isso, voltando a ser seu eu verdadeiro", detalha Shepard Sr. "Ele se torna mais importante para a equipe do que jamais foi, e acredito que esteja entusiasmado com isso. Ele está assumindo um papel de liderança mais expressivo, começando a se impor e a convencer os outros de que, de fato, ele é a principal figura ali no jornal", defende o ator.

Travis, por outro lado, ainda está tentando encontrar seu lugar na redação, de acordo com Rahil. "Na segunda temporada, ele se torna fotógrafo — acho que isso é um spoiler —, mas descobre que seu talento para o jornalismo não é tão forte quanto sua habilidade com a fotografia. Acredito que ele passa, sem dúvida, a ter um papel mais relevante", pondera o ator. "No fim do dia, ele está feliz apenas pelo fato de participar de uma equipe", declara.