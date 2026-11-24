Motim ocorre no Sesi Lab neste fim de semana - (crédito: Divulgação )

O MOTIM – Festival de Arte Independente chega à 23ª edição neste sábado (28/11) e domingo (29/11) ocupando o SESI Lab, no Setor Cultural Sul, das 10h às 19h. Com entrada gratuita, o evento reúne mais de 220 artistas expositores de todas as regiões do Brasil e de outros países, além de celebrar o aniversário de quatro anos do museu interativo da capital.

Criado em 2014 a partir de uma rede colaborativa, o festival consolidou-se como um espaço de resistência e difusão da produção gráfica, editorial e visual fora dos circuitos comerciais tradicionais. Nesta edição comemorativa, o público poderá circular entre bancas de publicações independentes, gravuras, ilustrações e design autoral, além de aproveitar atividades voltadas especialmente para o público infantil ao longo do fim de semana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Embora o acesso ao evento seja gratuito — mediante retirada prévia de ingresso na plataforma oficial —, os visitantes também podem apoiar a realização da feira adquirindo recompensas exclusivas, como lambezines, cartazes oficiais, sacolas, camisetas e peças de toy art, disponíveis para reserva on-line até sexta-feira (27/11), às 23h50.

Serviço

Evento: 23º MOTIM – Festival de Arte Independente

Quando: sábado (28/11) e domingo (29/11), das 10h às 19h

Onde: SESI Lab (Setor Cultural Sul, Lote 1, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto)

Ingressos: entrada gratuita mediante retirada antecipada pelo site

Kits de apoio: recompensas exclusivas (cartazes, lambezines, camisetas, sacolas e toy art) disponíveis para compra on-line entre R$ 40 e R$ 320 (mais taxa de serviço) até 27/11, às 23h50

Mais informações: no perfil oficial do Instagram @edicoesmotim